Есть Человек-паук, а есть Паук-хомяк

В интернете можно найти сообщества, где пользователи делятся случаями из своей жизни. Истории очень разные, но оторваться невозможно.

«Я врач «Скорой помощи» в маленьком городке. Был вызов: четырехлетнего ребенка укусил паук. Приехал, меня встречает белая как мел бабушка и провожает в комнату к внучке. Девочка с опухшим лицом от слез смотрит мультик. Я осмотрел ребенка и место укуса, спрашиваю: «Может быть, ты запомнила, как паук выглядит?» Воодушевленная девочка отвечает: «Хотите, я вам его покажу?» Оказалось, Паук - это кличка джунгарского хомяка. Родители купили, а бабушке не сказали.

* * *

«В детстве считала, что кто-то рождается сразу мамой, кто-то сразу бабушкой или дедом, а кто-то бывает ребенком. Долгое время думала, что самая удачливая в семье я, потому что родилась самой молодой. И я этим гордилась! А потом на свет появилась маленькая сестра».

* * *

«Был у меня друг детства, с которым и в огонь, и в воду. В 14 лет у меня рухнул весь мир: мои родители заявили, что мы переезжаем в другой город. Вскоре мы повзрослели и потеряли связь. Спустя много лет я решила приехать в родной город и встретила его. И я влюбилась: он такой красивый, высокий, статный мужчина. Увидев меня, он обомлел. А дальше как в кино: признание, что любил меня всегда, ждал и надеялся. Он протянул мне руку и сказал: «Давай сбежим?» А я замужем, кина не будет».

* * *

«Наш кот постоянно приходит к родителям рано утром и мяукает, требует еды, но никогда эту еду раньше обеда не ест. Все к этому уже привыкли. Однажды в субботу просыпаюсь от непривычно противного мяуканья, как будто коту на лапу наступили и за хвост дергают. Оказалось, папа завел будильник, встал раньше пушистого и во весь голос мявкал ему в ухо, попутно выдавая матерные лекции о том, что такое выходные. На неделю помогло!»

* * *

«Если мне дарят ненужную вещь, я ее передариваю. Не люблю захламлять пространство. На Новый год мама подарила постельное белье, несколько месяцев оно лежало, я не знала, кому бы его пристроить, не раз это обсуждала с мужем. Как выяснилось, наш разговор слышал пятилетний сын. Наступил день рождения сестры мужа, мы решили, что постельное белье - отличный подарок. Вручили имениннице. Сын увидел ее восторг. Подошел к ней и сказал: «Здорово, что понравилось, а то нам на Новый год подарили, не знали, куда деть».

С сайта vk.com/overhear.