2019-04-03T08:19:27+03:00
Спорт

Московский "Спартак" отдал в аренду "Крузейро" бразильца Педро Рошу

Соглашение рассчитано до конца 2019 года
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Бразильский легионер "Спартака" Педру Роша.Бразильский легионер "Спартака" Педру Роша.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

3 апреля футбольный клуб "Спартак" (Москва) официально объявил о временном расставании с одним из своих игроков. 24-летний форвард Педру Роша отправился к себе на Родину в клуб "Крузейро". Игрока решено было отдать в аренду бразильской команде до конца этого года.

- ФК «Спартак-Москва» и «Крузейро» договорились о переходе 24-летнего нападающего Педро Роши в бразильский клуб на правах аренды. Желаем форварду успешно проявить себя в составе клуба из Белу-Оризонти и вернуться в «Спартак», став сильнее, - говорится в официальном сообщении пресс-службы "красно-белых".

Отметим, что Роша играет за "Спартак" с лета 2017 года. Официально о заключении контракта с игроком было объявлено 31 августа 2017 года. В Москву же он приехал спустя несколько дней - 4 сентября. В Бразилии до этого он ярко проявил себя в составе "Гремио".

В России же у игрока дела не особо заладились. К весне 2019 года на счету игрока - всего 12 игр и 1 забитый гол. В этом году Роша отыграл за "Спартак" всего 25 минут - он вышел на замену в ответной игре четвертьфинала Кубка России против екатеринбургского "Урала". Ту игру, которая прошла 7 марта в Екатеринбурге, "Спартак" проиграл со счетом 0:1 и выбыл из турнира.

Последний раз он выходил в матче чемпионата России за "Спартак" 2 сентября 2018 года и отыграл 63 минуты в матче против "Зенита", который завершился вничью 0:0. Это - единственная игра Роши в первенстве страны за "красно-белых" в этом сезоне. Кроме того, дважды бразилец выходил за "Спартак" в Лиге Европы - оба раза москвичи проигрывали. Сначала в Вене "Рапиду" 0:2, а затем в Испании в декабре "Вильярреалу" 0:2.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Валенсия - Реал Мадрид 3 апреля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 30 тура чемпионата Испании по футболу
Футбол, матч Валенсия - Реал Мадрид 3 апреля 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 3 апреля 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 30 тура чемпионата Испании по футболу
Локомотив - Ростов 3 апреля 2019: прямая онлайн-трансляция матча полуфинала Кубка России по футболу
Футбол, матч Локомотив - Ростов 3 апреля 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 3 апреля 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч полуфинала Кубка России по футболу
СКА - ЦСКА 3 апреля 2019: прямая онлайн-трансляция матча полуфинала Кубка Гагарина по хоккею. Финал конференции Запад
Хоккею. матч СКА - ЦСКА 3 апреля 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 3 апреля 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч полуфинала Кубка Гагарина по хоккею. Финал конференции Запад
Хабиб Нурмагомедов: «Макрегор, как ревнивая жена. Сначала говорит, все, я ухожу! Потом скажет, что возвращается»
Конгресс-холл, зал на сотни мест и Хабиб Нурмагоедов в роли приглашенный звезды. Когда ему надоест драться в октагоне, он вполне может стать бизнес-коучем и выступать с лекциями о том, как выбивать миллионы в буквальном смысле
Новости 24
Пенсионный фонд перестанет выдавать бумажные СНИЛС
Трамп допустил использование сразу двух слоганов на выборах 2020 года
Участников протеста в Венесуэле обстреляли с вертолета
Погода в Москве на 3 апреля 2019 года будет теплой: осадков не ожидается
Брюссель может предложить Лондону отложить Brexit до следующего года
Во флоридскую резиденцию Трампа «Мар-а-Лаго» проникла китаянка
Гуаидо лишили депутатской неприкосновенности
Фарион потребовала посадить Зеленского в тюрьму за то, что говорит по-русски
Полиция Лос-Анджелеса задержала предполагаемого убийцу рэпера Nipsey Hussle
Суд США отклонил апелляцию приговоренного к 27 годам тюрьмы россиянина Селезнева
Адвокат считает, что Кокорина и Мамаева скоро выпустят из-под стражи
Постпред США при НАТО: Альянс намерен гарантировать проход судов Украины через Керченский пролив
В Россию перестанут ввозить спрей-антисептик «Септолете плюс»
США не теряют надежды убедить Турцию отказаться от покупки С-400
Трамп подтвердил, что готов закрыть границу с Мексикой из-за мигрантов
В Москве неизвестный набросился с ножом на женщину, она умерла
Трамп: «Мы поладим с Россией. Я действительно так считаю»
Рогозин рассказал о строящемся лунном корабле
США считают Иран виновным в гибели более 600 своих солдат в Ираке
Рогозин назвал рабочие отношения Роскосмоса с НАСА великолепными
Рогозин о необходимости запустить энергетический модуль к МКС: мы не должны зависеть от американцев в космосе
Россия может ввести в отношении ЕС ответные мераы из-за квот на импорт стали