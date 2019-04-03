Московский "Спартак" отдал в аренду "Крузейро" бразильца Педро Рошу

3 апреля футбольный клуб "Спартак" (Москва) официально объявил о временном расставании с одним из своих игроков. 24-летний форвард Педру Роша отправился к себе на Родину в клуб "Крузейро". Игрока решено было отдать в аренду бразильской команде до конца этого года.

- ФК «Спартак-Москва» и «Крузейро» договорились о переходе 24-летнего нападающего Педро Роши в бразильский клуб на правах аренды. Желаем форварду успешно проявить себя в составе клуба из Белу-Оризонти и вернуться в «Спартак», став сильнее, - говорится в официальном сообщении пресс-службы "красно-белых".

Отметим, что Роша играет за "Спартак" с лета 2017 года. Официально о заключении контракта с игроком было объявлено 31 августа 2017 года. В Москву же он приехал спустя несколько дней - 4 сентября. В Бразилии до этого он ярко проявил себя в составе "Гремио".

В России же у игрока дела не особо заладились. К весне 2019 года на счету игрока - всего 12 игр и 1 забитый гол. В этом году Роша отыграл за "Спартак" всего 25 минут - он вышел на замену в ответной игре четвертьфинала Кубка России против екатеринбургского "Урала". Ту игру, которая прошла 7 марта в Екатеринбурге, "Спартак" проиграл со счетом 0:1 и выбыл из турнира.

Последний раз он выходил в матче чемпионата России за "Спартак" 2 сентября 2018 года и отыграл 63 минуты в матче против "Зенита", который завершился вничью 0:0. Это - единственная игра Роши в первенстве страны за "красно-белых" в этом сезоне. Кроме того, дважды бразилец выходил за "Спартак" в Лиге Европы - оба раза москвичи проигрывали. Сначала в Вене "Рапиду" 0:2, а затем в Испании в декабре "Вильярреалу" 0:2.