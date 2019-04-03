Три сериала, которые мы очень ждем в 2019 году

Онлайн-кинотеатр ivi решил сфокусироваться на трех основных сериалах-возвращенцах этой весны, которые уже не было сил ждать.

Игра престолов (Game of Thrones), 8 сезон

Без сомнения, самый обсуждаемый и долгожданный сериал года. Дядюшка Джордж Р. Р. Мартин все еще пишет заключительную книгу серии “Льда и пламени”, а креативные сценаристы HBO уже дописали финальный сезон.

Финал. С десяток претендентов на престол Вестероса, два живых дракона и полчища белых ходоков. Бывшие враги вынуждены объединиться перед лицом опасности, но опыт показывает, что желание получить корону может перевесить здравый смысл. Кто же выживет и станет правителем Семи многострадальных Королевств, узнай на телеканале FOX в онлайн-кинотеатре ivi 15 апреля в 22:00.

Американские боги (American Gods), 2 сезон

Многострадальный сериал, который, казалось, уже обречен на закрытие. Проблемы со сценаристами, слишком большой требуемый бюджет, смена режиссеров не сыграла на руку пиару. Зато теперь у “Богов” есть сильная команда профессионалов, утвержденный бюджет, а проект продлили на третий сезон еще до конца второго.

По сюжету между древними и современными врагами разворачивается настоящая война за любовь людей. Случайными свидетелями этой фантастической битвы становятся двое смертных: бывший мошенник и заключенный Тень Мун, а ныне - помощник Одина и его жена Лора, погибшая и воскресшая по воле богов.

Хорошая борьба (The Good Fight), 3 сезон

Благо, с продолжением спин-оффа “Хорошей жены” таких проблем не было. Съемочная группа, актерский состав и рейтинги неизменны, серии выходят по графику и продолжают радовать своих фанатов.

Дайан Локхарт нанимает свою крестницу, начинающего юриста Майю. Вскоре из-за финансовой аферы, связанной с отцом Майи, обе теряют положение, деньги и любимую работу. Кажется, что для женщин навсегда закрыт путь в юриспруденцию. Но два блестящих адвоката всегда найдут способ выпутаться из самой сложной ситуации.