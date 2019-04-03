Прихожанам всем начальник и конфессий командир: Петр Порошенко в день выборов сходил в баптисты

В воскресенье 31 марта, когда вся не выехавшая на заработки за границу взрослая Украина пошла на избирательные участки, чтобы выбрать себе вождя на следующую пятилетку, занимающий (пока еще) пост президента Украины отправился после совершения собственного волеизъявления в церковь. Нет, не в православную УПЦ, ревностным прихожанином которой он являлся до недавних пор. Настолько ревностным, что даже стал иподиаконом, и носил иконы на всяких церковных мероприятиях. И даже не в новосозданную раскольничью СЦУ (ПЦУ), которую по его просьбе родили в Стамбуле, и чьей не менее ревностным неофитом он стал после обретения Томоса, привезенного из бывшей столицы Турции.

Нет, Петр Алексеевич направил стопы свои и супруги его помолиться в баптистский «Храм мира», где в это время читал проповедь его верный подельник и предшественник на посту главы Украины, а ныне руководитель Совета Нацбезопасности и обороны (СНБО) страны «кровавый пастор» Александр Турчинов. Появившись спустя час сорок после начала службы Порошенко с супругой уселись на предусмотрительно оставленные для них места в первом ряду, напротив выступавшего Турчинова. Последний был в ударе: он клеймил Дарвина и его «теорию происхождения видов» и в пух и прах разбил теорию эволюции за отсутствие доказательств. Досталось и «гнилому Западу» за современные представленные о гендерных проблемах, и СССР за пропаганду в «Хижине дяди Тома», как будто этот роман написала не американская писательница Гарриет Бичер-Стоу, а какой-нибудь Сергей Михалков, Корней Чуковский или даже Агния Барто, специализировавшаяся, как мы помним, на стихах для детей. Причем, выступал глава СНБО, пардон, баптистский пастор на мове, хотя, кроме него и ведущего службу, все остальные и говорили, и пели на русском.

Порошенко посетил баптистскую службу.

Турчинов прервался лишь на мгновение, чтобы поприветствовать своего начальника в светской жизни, и продолжил бичевать окружающую его среду. Помолившись вместе с баптистами, Порошенко взял слово и рассказал присутствовавшим, что в его жизни тоже были случаи божественного вмешательства. Целых три. Первый – когда были подписаны Минские соглашения. Второй – сдача Дебальцево, причем, по словам Порошенко, тогда он всю ночь провел в коленопреклоненной молитве. И, наконец, получение Томоса об автокефалии. Как и Турчинов, Порошенко говорил по-украински. И не только о божественном вмешательстве, но и поздравляя Турчинова с 55-летием и вручая ему в честь этого орден Ярослава Мудрого. Причем, награждал Порошенко в баптистском храме уже не пастора Турчинова, а главу СНБО. После чего он вновь уселся и дослушал песенки, завершившие службу под легкую церковную баптистскую музыку и песни в сопровождении гитары, клавишные и расходившегося местами ударника.

Что это было? С учетом того, что на следующий день Порошенко приехал на празднование юбилея Турчинова, а за день до того Порошенко принял участие в молитве за честные выборы на Владимирской горке представителей всех конфессий на Украине во время Всеукраинского совета церквей, где общался и с православными, и с католиками, и с теми же протестантами, вариант с необходимостью награждения именно на баптистской службе отпадает сам собой. Есть лишь одно объяснение – голоса баптистов во втором туре. И не говорите мне, что это было еще до оглашения результатов. Во-первых, Петр Алексеевич – не дурак, и явно представлял себе, что проиграет первую позицию, правда, вряд ли подозревал такой разгром. Во-вторых, второй тур предстоял по всем раскладам, и бороться за голоса надо было начинать еще вчера. А структура баптистской церкви с ее миссионерами на местах, как ничто иное, лучше всего подходит и для обращения верующих в «правильных избирателей» и для агитации на местах.

Тем более, что и армия, части, дислоцированные на Донбассе, и православные Верховного главкома и главного томосоносца в одном лице на выборах прокатили. Он, конечно, давно подозревал, что конфессия ненадежная для его целей. И, хоть и изобразил на настенной росписи в часовне собственной усадьбы себя, супругу и детей в виде Святого семейства, свое истинное отношение в феврале 2014-го выразил лаконичной и экспрессивной фразой: «Ах ты, сука православная!» Добавив к этому эпитет, обозначающий женщину с пониженными уровнем социальной ответственности. Томос и последовавший за ним томос-тур желаемого результата не принесли, что лишь доказало верность его позиции. Тут не только к баптистам, а и к любым сектантам побежишь, хоть к Свидетелям избранности кефира по понедельникам с утра. Или к последователям Великого Макарона. Когда голоса нужны как воздух через три недели. Мы еще его и у католиков увидим. Которым он будет рассказывать о Томосе для православной, пусть и раскольничьей церкви, с тем же успехом, что и баптистам.

Как говорится, адептом можешь ты не быть, но прихожанином стать обязан. Или, как говорил за несколько столетий до Петра Алексеевича Генрих Наваррский: «Париж стоит мессы».

И вот это, требующее в реальности шутовской колпак или смирительную рубашку, «отражает агрессию России» и называет своих конкурентов «клоунами»? Да у нас все клоуны уже несколько лет горько плачут, узнавая новости из Украины, пишут заявления о собственной профнепригодности и закупают бельевые веревки и банно-прачечные принадлежности.

Был такой анекдот про Изю в школе. Учительница вывела класс на улицу и говорит: «Дети, кричите в небо, что Бога нет». Все кричат, стараются, только маленький Изя стоит, молчит. Учительница его спрашивает: «Изя, а ты почему не кричишь?».

- Если его нет, то кому кричать? – в свою очередь переспрашивает ее мальчик. – А если есть, зачем тогда портить отношения?

Почему-то кажется, что это анекдот не о мальчике Изе, а о другом мальчике. О Пете. И не только про Бога.

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