На рыбопромышленном форуме обсудят социальное развитие территорий

В рамках деловой программы III Международного рыбопромышленного форума состоится круглый стол «Рыболовство: социальное измерение как фактор развития территорий». Эксперты в рыбохозяйственной области, представители отраслевых ведомств России и главных рыболовных держав обсудят вопросы создания современной инфраструктуры рыбной отрасли и ее роль в развитии регионов.

Социальный аспект рыболовства на приморских территориях не теряет актуальности: рыбопромышленный комплекс обеспечивает прямую и косвенную занятость по меньшей мере для 120 миллионов человек во всем мире.

Рыбное хозяйство является основой развития городов и поселков, где создаются необходимые инфраструктуры – перерабатывающая, логистическая, торговая и социальная. Приморские регионы России занимают более 60% территорий. Наличие у них морского побережья способствует развитию различных видов экономической деятельности, связанных с морем: морского транспорта, рыболовства, туризма и рекреации.

Вместе с тем сезонность промысла обуславливает неравномерность загрузки производственных мощностей и человеческих ресурсов, что, соответственно, дает скачкообразную динамику экономических показателей, объемов бюджетных поступлений и благосостояния приморского региона в целом.

«Невозможно построить эффективный механизм освоения водных биоресурсов без приоритетного обеспечения условия труда и жизни людей, занятых в отрасли, живущих на береговых территориях и неразрывно связанных с морем и реками. Главная задача отрасли в каждой стране – это накормить население своего государства, внести вклад в национальную продовольственную безопасность», – отметил заместитель министра сельского хозяйства России – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Участники круглого стола обсудят меры для нивелирования рисков, в том числе по обеспечению постоянной занятости населения как фактора развития моногородов, новые технологические решения для хранения и переработки рыбной продукции, а также возможности создания социальной инфраструктуры на труднодоступных территориях.

Деловая программа Форума включает в себя также пленарное заседание «Океан возможностей: природа, экономика, человек», а также сессии, посвященные актуальным темам цифровизации в рыбохозяйственной отрасли, ресурсного потенциала Арктики и Антарктики, а также современных инструментов экономического регулирования рыбного рынка и решению социальных задач.

III Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий состоятся 10–12 июля 2019 г. в Санкт-Петербурге в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Организатором мероприятия выступает Федеральное агентство по рыболовству, оператором Форума – Фонд Росконгресс.