У генерального продюсера фестиваля "Кино-ялта" Сергея Аршинова отравили любимую собаку

У Сергея коттедж в подмосковном поселке «Жаворонки» с небольшой лужайкой. Эта лужайка – любимое место его внучек, здесь они всегда играют с собаками Женевьевой и Сандрой. Первая – это 9-летний тибетский мастиф, а Сандра – годовалая помесь мастифа и среднеазиатской овчарки. 11 марта Аршинов услышал, как одна из его собак начала выть где-то на территории участка. Он кинулся на улицу и увидел бьющуюся от судорог Сандру. Из ее пасти текла пена, собака жалобно выла и умоляюще смотрела на хозяина. Сергей Михайлович сразу же позвонил в ветеринарную клинику, где ему сказали, что животное нужно срочно везти к ним, потому что, судя по описанию, состояние питомца критическое.

Я положил Сандру на заднее сидение и мигом помчался в ветеринарку, но не успел. Минут через пять. Когда я повернулся посмотреть, в каком состоянии собака сейчас, то увидел, что она уже не дышит. Я ехал быстро настолько, насколько это возможно, но не успел. – Вспоминает Сергей Михайлович.

Судя по записи с камер видеонаблюдения, отраву питомцу подкинул дворник

Кинопродюсер обратился в полицию, там изучили записи с камер видеонаблюдения и оказалось, что смерть собачки не случайна. На кадрах видно, что отраву через забор перекинул дворник, который работает на соседнем участке. Владислав Карпов (имя и фамилия изменены) прибирался во дворе, а потом перебросил небольшой сверток на территорию Аршинова. Сандра подбежала к этому свертку и начала есть «лакомство».

- Я хочу справедливого наказания для этого человека. Мотивы мне его непонятны. Мы с ним никогда не ссорились. А если бы этот сверток подобрали мои внучки?, - говорит Сергей.

Сергей Аршинов является продюсером множества российских кинофильмов. Он основал продюсерскую фирму «Арчи-продакшн», а с 2001 года является генеральным продюсером знаменитого фестиваля «Кино-Ялта». Также он был продюсером противоречивого фильма Гарика Сукачева «Дом солнца», в котором сыграл сын Андрея Макаревича.

Сергей Аршинов также являлся председателем совета директоров «Ялтинской киностудии», которая существовала с 2000 по 2015 год. В связи с воссоединением Крыма с Россией, США ввели против студии санкции, однако к тому времени предприятие уже перестало существовать как российское юридическое лицо.