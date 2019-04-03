2019-04-03T14:44:37+03:00
Происшествия

У генерального продюсера фестиваля "Кино-ялта" Сергея Аршинова отравили любимую собаку

Судя по записи с камер видеонаблюдения, отраву питомцу подкинул дворник, который убирается на территории соседнего особняка
Евгений ОРЛОВ
Поделиться:
Комментарии: comments4
Кинопродюсер обратился в полициюКинопродюсер обратился в полицию
Изменить размер текста:

У Сергея коттедж в подмосковном поселке «Жаворонки» с небольшой лужайкой. Эта лужайка – любимое место его внучек, здесь они всегда играют с собаками Женевьевой и Сандрой. Первая – это 9-летний тибетский мастиф, а Сандра – годовалая помесь мастифа и среднеазиатской овчарки. 11 марта Аршинов услышал, как одна из его собак начала выть где-то на территории участка. Он кинулся на улицу и увидел бьющуюся от судорог Сандру. Из ее пасти текла пена, собака жалобно выла и умоляюще смотрела на хозяина. Сергей Михайлович сразу же позвонил в ветеринарную клинику, где ему сказали, что животное нужно срочно везти к ним, потому что, судя по описанию, состояние питомца критическое.

Я положил Сандру на заднее сидение и мигом помчался в ветеринарку, но не успел. Минут через пять. Когда я повернулся посмотреть, в каком состоянии собака сейчас, то увидел, что она уже не дышит. Я ехал быстро настолько, насколько это возможно, но не успел. – Вспоминает Сергей Михайлович.

Судя по записи с камер видеонаблюдения, отраву питомцу подкинул дворник

Судя по записи с камер видеонаблюдения, отраву питомцу подкинул дворник

Кинопродюсер обратился в полицию, там изучили записи с камер видеонаблюдения и оказалось, что смерть собачки не случайна. На кадрах видно, что отраву через забор перекинул дворник, который работает на соседнем участке. Владислав Карпов (имя и фамилия изменены) прибирался во дворе, а потом перебросил небольшой сверток на территорию Аршинова. Сандра подбежала к этому свертку и начала есть «лакомство».

- Я хочу справедливого наказания для этого человека. Мотивы мне его непонятны. Мы с ним никогда не ссорились. А если бы этот сверток подобрали мои внучки?, - говорит Сергей.

Сергей Аршинов является продюсером множества российских кинофильмов. Он основал продюсерскую фирму «Арчи-продакшн», а с 2001 года является генеральным продюсером знаменитого фестиваля «Кино-Ялта». Также он был продюсером противоречивого фильма Гарика Сукачева «Дом солнца», в котором сыграл сын Андрея Макаревича.

Сергей Аршинов также являлся председателем совета директоров «Ялтинской киностудии», которая существовала с 2000 по 2015 год. В связи с воссоединением Крыма с Россией, США ввели против студии санкции, однако к тому времени предприятие уже перестало существовать как российское юридическое лицо.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«У нее до сих пор остались осколки в теле»: Как живет и о чем мечтает красавица, потерявшая лицо во время взрыва в метро
Спустя два года после теракта родные Эвелины Антоновой рассказали о том, как девушка пережила тот ужас, какими были ее первые слова после ЧП, и как теперь складывается ее личная жизнь [видео]
Новости 24
Причина смерти Алексея Булдакова: у актера оторвался тромб
Владимир Путин приехал на открытие завода Mercedes на «Аурусе»
Команда Зеленского выдвинула ряд требований к Порошенко
В Подмосковье состоялась первая репетиция парада в честь Дня Победы
Прокуратура ФРГ рассказала об итогах вскрытия жертв крушения самолета
Со дна озера Титикака подняли уникальные артефакты древней культуры Тиуанако
Киев запретил нерегулярные авиаперелеты с Москвой
Путин освободил Логвинова от должности российского посла в Австралии
Кремль: информация Росстата о финансовом положении домохозяйств требует разъяснений
В Южной Корее 5 апреля будет запущена первая в мире коммерческая сеть 5G
Немецкие СМИ заявили, что Трамп превращает НАТО в "альянс подхалимов"
В Совфеде пообещали жесткий ответ НАТО по вопросу Керченского пролива
Роструд напомнил россиянам, как отдыхаем в майские праздники
Песков: Кремль надеется на продолжение сотрудничества Алжира и России
В Госдуме хотят видеть Илона Маска "цифровым амбассадором" РФ
В Кремле негативно отреагировали на планы НАТО по кораблям в Керченском проливе
Украина отказалась участвовать в заседании глав МИД стран СНГ в Москве
Экс-игрок ЦСКА Ахмед Муса был признан лучшим футболистом Нигерии
Медведев поздравил с юбилеем ректора МГУ
Лучшая футболистка мира получает в 325 раз меньше Месси
Гройсман призвал граждан Украины "не поддаваться разочарованиям" после первого тура президентских выборах
На Багамах портовый кран рухнул на круизный лайнер
Сбербанк увеличил сумму продажи Denizbank по сделке с Emirates NBD
Ляшко "слил" в Сеть номера телефонов Зеленского и Коломойского
Эксперт: отмена бумажного СНИЛС упростит получение госуслуг
Китай построит крупнейший в мире танкер для транспортировки СПГ