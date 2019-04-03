2019-04-03T16:56:54+03:00
Звезды

Собчак показала себя "без грима"

Телеведущая опубликовала смелое фото
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ксения СобчакКсения СобчакФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Ксения Собчак опубликовала в своем боге смелое фото. Телеведущая показала себя "без грима".

Ксении Собчак не занимать самоиронии. Светская львица умеет тонко высмеять недостатки других, при этом и над собой знаменитость тоже смеется. Несколько часов назад телеведущая в своем блоге опубликовала снимок с описанием "Без грима".

Правда, подписчики не оценили шутку 37-летней звезды и стали на полном серьезе выказывать свое недовольство: "Как из фильма ужасов...", "Вот так отфотошопили!", "Ужас!", "Зачем, Ксения?", "Ни разу не справился фотошоп в вашем случае", "Убогость не скроешь", "Без грима, фотошоп рулит", "Что за кошмар", "Как же, без грима".

xenia_sobchakxenia_sobchak
Без грима ))))
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Стоит отметить, что светская львица на самом деле не стесняется показываться без косметики, укладки и макияжа. Телеведущая тщательно следит за собой, поэтому может позволить себе демонстрировать естественную красоту. Звезда ведет здоровый образ жизни и активно занимается спортом.

xenia_sobchakxenia_sobchak
Подгребать под себя? Это у меня всегда любимое упражнение!
33379 отметок «Нравится»600 комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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