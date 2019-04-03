Собчак показала себя "без грима"

Ксения Собчак опубликовала в своем боге смелое фото. Телеведущая показала себя "без грима".

Ксении Собчак не занимать самоиронии. Светская львица умеет тонко высмеять недостатки других, при этом и над собой знаменитость тоже смеется. Несколько часов назад телеведущая в своем блоге опубликовала снимок с описанием "Без грима".

Правда, подписчики не оценили шутку 37-летней звезды и стали на полном серьезе выказывать свое недовольство: "Как из фильма ужасов...", "Вот так отфотошопили!", "Ужас!", "Зачем, Ксения?", "Ни разу не справился фотошоп в вашем случае", "Убогость не скроешь", "Без грима, фотошоп рулит", "Что за кошмар", "Как же, без грима".

xenia_sobchak Без грима ))))

Стоит отметить, что светская львица на самом деле не стесняется показываться без косметики, укладки и макияжа. Телеведущая тщательно следит за собой, поэтому может позволить себе демонстрировать естественную красоту. Звезда ведет здоровый образ жизни и активно занимается спортом.