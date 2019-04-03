2019-04-11T17:24:44+03:00
Экономика

На Арктическом форуме обсудят роль международного сотрудничества

МАФ пройдет в Санкт-Петербурге 9-10 апреля
Поделиться:
Одной из главных задач стратегии научно-технологического развития Российской Федерации является содействие международному научно-техническому сотрудничеству и международной интеграции в области исследований и технологического развития.Одной из главных задач стратегии научно-технологического развития Российской Федерации является содействие международному научно-техническому сотрудничеству и международной интеграции в области исследований и технологического развития.
Изменить размер текста:

В рамках сессии «Комплексные научно-технические программы и проекты для освоения Арктики: диалог потенциальных партнеров» Международного арктического форума участники обсудят какие комплексные и научно-технические задачи требуют первоочередного решения для освоения и устойчивого развития Арктического региона. Среди выступающих заявлены первый заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников, заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных, директор департамента научно-технического развития и инноваций ПАО «Роснефть» Александр Пашали, вице-президент Международного арктического научного комитета (IASC); директор центра морских исследований Финского института окружающей среды Паула Канкаанпаа.

«Одной из главных задач стратегии научно-технологического развития Российской Федерации является содействие международному научно-техническому сотрудничеству и международной интеграции в области исследований и технологического развития. Основным инструментом реализации приоритетов научно-технологического развития являются комплексные научно-технические программы и проекты полного инновационного цикла. Международный диалог научно-технического сообщества на площадке МАФ позволит объединить усилия заинтересованных стран для ускорения темпов развития Арктического региона», – комментирует Григорий Трубников.

Среди участников дискуссии заявлены первый заместитель генерального директора АО «Наука и инновации» (Научный дивизион Госкорпорации «Росатом») Алексей Дуб, начальник НТК биоэнергетики НИЦ «Курчатовский институт» Раиф Василов, заместитель директора Института космических исследований РАН Евгений Лупян, ректор Университета Тромсё – Арктического университета Анне Хусебекк, ректор Университета Оулу Юкка Ниинимяки.

«Наша задача – посмотреть на текущие задачи и понять, как они могут решаться в перспективе 10–15 лет, а также решение каких научно-технических задач, актуальных для освоения и устойчивого развития арктического региона, может стать предметом для международной кооперации и сотрудничества», – отметил ректор ФГБОУ ВПО «Московский авиационный институт», председатель комиссии по развитию образования и науки Общественной палаты Российской Федерации Михаил Погосян.

Официальный сайт мероприятия: forumarctica.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Международный арктический форум - 2019»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Климат Арктики меняется в 4 раза быстрее, чем на всей планете: опасно это или выгодно
На Международном арктическом форуме глобальному потеплению и его влиянию на экономику и экологию Арктики, а также развитие Северного морского пути, была посвящена секция “Арктика – “кухня” погоды”
Александр Макаров: «Чтобы сделать из Арктики Эльдорадо, нужны годы тяжёлой работы»
Директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института рассказал, как на его взгляд следует систематизировать исследовательскую работу за Полярным кругом
Сергей Бедаш, владелец «Картеша» - единственного в России частного научно-исследовательского судна, работающего в Арктике
НИС «Картеш», названный так в честь мыса в Белом море, где «живет» биостанция питерского Зоологического института (ей же он и принадлежал поначалу), «на иголки» должны были списать дважды
Отец Иаков, епископ Нарьян-Марский и Мезенский: Мне выпал жребий быть самым северным епископом Русской Православной Церкви
Два архипелага, входящие в состав территорий Нарьян-Марской епархии, – Новая Земля и Земля Франца Иосифа – определили своими храмами это исключительное положение
Новости 24
Президент Эквадора: Ассанж хотел использовать посольство как «центр шпионажа»
В Ногинске сотрудник Росгвардии задержал напавшего на него соседа
Врачи рассказали о вреде горячих ванн
«Игры престолов» в Подмосковье: Старки взяли в руки грабли и метла
Трамп может объявить об усилении присутствия США в Польше в годовщину начала Второй мировой
Кремль не сформировал позицию по вопросу об отмене НДФЛ для малоимущих
40 процентов россиян не имеют никаких накоплений на «черный день»
В Италии официально вернули понятия «мать» и «отец»
Песков подтвердил подготовку встречи Путина и Ким Чен Ына
Совет Евросоюза одобрил поправки к Газовой директиве ЕС
Суд направил дело Серебренникова на новую экспертизу
Рубль дешевеет к доллару и евро на открытии торгов
Половина россиян работает не по специальности
Российские корабли установили слежение за эсминцем США в Черном море
Visa начала тестировать сервис по снятию наличных на кассах магазинов
Мбаппе: «Мы играли как любители»
Правительство не планирует отменять НДФЛ для малообеспеченных граждан
В Подмосковье заведующая детсадом зарезала сестру после застолья
Тело пропавшего полгода назад в Подмосковье предпринимателя нашли в смотровой яме гаража
Путин поздравил Аллу Пугачеву с 70-летием
Украинский генерал призвал создать ракеты, способные долететь до Урала
Штаб Зеленского уточнил дату и время проведения дебатов с Порошенко