На Арктическом форуме обсудят роль международного сотрудничества

В рамках сессии «Комплексные научно-технические программы и проекты для освоения Арктики: диалог потенциальных партнеров» Международного арктического форума участники обсудят какие комплексные и научно-технические задачи требуют первоочередного решения для освоения и устойчивого развития Арктического региона. Среди выступающих заявлены первый заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников, заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных, директор департамента научно-технического развития и инноваций ПАО «Роснефть» Александр Пашали, вице-президент Международного арктического научного комитета (IASC); директор центра морских исследований Финского института окружающей среды Паула Канкаанпаа.

«Одной из главных задач стратегии научно-технологического развития Российской Федерации является содействие международному научно-техническому сотрудничеству и международной интеграции в области исследований и технологического развития. Основным инструментом реализации приоритетов научно-технологического развития являются комплексные научно-технические программы и проекты полного инновационного цикла. Международный диалог научно-технического сообщества на площадке МАФ позволит объединить усилия заинтересованных стран для ускорения темпов развития Арктического региона», – комментирует Григорий Трубников.

Среди участников дискуссии заявлены первый заместитель генерального директора АО «Наука и инновации» (Научный дивизион Госкорпорации «Росатом») Алексей Дуб, начальник НТК биоэнергетики НИЦ «Курчатовский институт» Раиф Василов, заместитель директора Института космических исследований РАН Евгений Лупян, ректор Университета Тромсё – Арктического университета Анне Хусебекк, ректор Университета Оулу Юкка Ниинимяки.

«Наша задача – посмотреть на текущие задачи и понять, как они могут решаться в перспективе 10–15 лет, а также решение каких научно-технических задач, актуальных для освоения и устойчивого развития арктического региона, может стать предметом для международной кооперации и сотрудничества», – отметил ректор ФГБОУ ВПО «Московский авиационный институт», председатель комиссии по развитию образования и науки Общественной палаты Российской Федерации Михаил Погосян.

Официальный сайт мероприятия: forumarctica.ru