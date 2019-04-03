2019-04-03T17:27:07+03:00
Политика

В Госдуме предлагают сделать Наталью Касперскую и Илона Маска «цифровыми амбассадорами» России

И упростить визовый режим для зарубежных IT-специалистов
Ася ХОВАНСКАЯ
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Президент InfoWatch Наталья Касперская во время сессии "Digital-Ренессанс" в рамках XXII Петербургского международного экономического форума. Фото Владимир Смирнов/фотохост-агентство ТАССПрезидент InfoWatch Наталья Касперская во время сессии "Digital-Ренессанс" в рамках XXII Петербургского международного экономического форума. Фото Владимир Смирнов/фотохост-агентство ТАСС
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Депутат Госдумы от «Единой России» Виктор Зубарев направил письмо в Минкомсвязи РФ, в котором предлагает учредить в стране институт «цифровых амбассадоров» - для установления отношений с транснациональными компаниями в сфере IT и инноваций. Включая Microsoft, Apple, Google, Facebook и другие. Это должно помочь привлечь в Россию инвестиции.

- У нас много авторитетных специалистов в этой области с мировым именем, которые могли бы достойно представлять наши цифровые интересы: Наталья Касперская, Борис Нуралиев, Давид Ян, Борис Добродеев, Аркадий Волаж и другие. В рамках этого направления предлагается наделить их статусом цифровых послов, - заявил «КП» депутат.

Претендентами на эти посты могут, по его мнению, быть и звезды Кремниевой долины, включая самого Илона Маска. Второе предложение думца - упростить визовый режим для тех людей, которые заняты в сфере высоких технологий.

В Минкомсвязи инициативу поддержали при условии изучения вопроса с другими ведомствами.

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Депутат Госдумы Виктора Зубарев обратился к главе Минкомсвязи Константину Носкову с целым рядом предложений. Во-первых, создать в стране институт цифровых амбассадоров, во-вторых, упростить визовый режим для людей, которые работают в сфере высоких технологий. В ведомстве позитивно оценили идею, но отметили, что она должна быть проработана с МИД страны (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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