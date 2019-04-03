Ксения Собчак оживила Ленина. И поговорила с ним

- Страшная восточная дикость, кошмарная средневековая хреновня — то, что у нас на главной площади страны лежат мощи кровавого диктатора! - на ходу изобретая смелые неологизмы, говорит Ленин.

То есть имеет в виду самого себя.

Говорит убедительно, чуть грассируя. Невысокого роста, в знаменитой тройке — тот самый Владимир Ильич, значок с профилем которого мы цепляли поближе к сердцу в пионерские годы (а кто постарше, и в комсомольские успел).

Вообще это Евгений Стычкин в гриме, но, когда Ленин ругается на Ленина… Это как минимум забавно. Перерыв на обед, на столе у актера гречка с котлетами. И виноград.

Фото предоставлено телеканалом ТВ3

- Убрать его или не убрать? Вынуть или оставить? - продолжает он, отщипнув ягодку. Подумав, он кладет ее на тарелку. - Ну, разумеется, вынуть. Но, мне кажется, это переоцененная тема. Лучше, например, меньше давать взяток за езду в нетрезвом виде. И не бросать вокруг себя пустые пачки от сигарет. Это будет более действенным в том, чтобы превратиться в демократическую страну.

Стычкин с блеском сыграл Ленина в недавнем сериале «Троцкий», так что вполне логично, что в новое шоу канала ТВ-3 позвали именно его. Собственно, никакого шоу еще нет - пока снимают пилот, то есть пробный выпуск. В кадре Евгений работает с Ксенией Собчак, которая играет саму себя.

Телеведущая занимается привычным делом - берет интервью. У Ленина. Как в сценарии оправдывается такое искривление пространства, пока секрет. Но на все вопросы ведущей Ленин отвечает так, как мог ответить именно он - сценаристы прошерстили многотомное собрание сочинений вождя и выбрали наиболее подходящие.

Фото предоставлено телеканалом ТВ3

И хотя в основном говорят о былом (в собрании сочинений ни строчки о нашем времени), все равно получается о настоящем. А когда кончаются слова, выручают эмоции. Узнав о трагической судьбе Троцкого, Ленин потрясенно молчит.

Вопрос «Зачем это все?» звенит в воздухе.

- Люблю безумные идеи. Если есть безумные идеи, зовите Собчак! - говорит Ксения, помешивая чай. Она и сама приложила руку к сценарию: предложила усилить связь эпох. В одной из сцен она «стучит» на Зюганова: показывает Ленину фотографию лидера КПРФ и рассказывает, что нынешний глава коммунистов, например, ходит в церковь. Прямо попирая постулаты марксизма-ленинизма.

- Ленин — страшная, демоническая фигура. Мне показалось, будет прикольно сделать его более современным, - объясняет Собчак. - Условно говоря, представить, что это такой Лимонов того времени.

- Тут интересна бесконечная круговерть. То, как устроен мир. - издалека заходит Стычкин. - Мы иногда этих отражений зеркальных не замечаем. Нам кажется, что оттого, что они носили другие галстуки и пиджаки, они другие. А когда мы прикасаемся к ним и можем посравнивать, то видим, что огромное количество вещей похожи. И наоборот: что-то кажется нам похожим, а на самом деле нет. И то, как жили тогда люди, для нас крайне неожиданно.

Снимать проект пригласили режиссера Наталью Мещанинову. Она из большого кино: ворвалась в него еще режиссером «Школы», сняла сериал «Красные браслеты», артхаусную драму «Комбинат «Надежда». Соавтор сценария «Аритмии». И вдруг Ленин.

- Это серьезный проект, который посмотрят вдумчивые люди, живущие в современном контексте, - настаивает Наталья. - То время недостаточно отрефлексировано - из-за тотального вранья, из-за культа личности. Общество запуталось в своем отношении к Ленину. Человек в рамках одного разговора может обожествлять его и низвергать. Нам хотелось максимально приблизить Ленина к живым реакциям. У Собчак есть свои «предъявы» к Ленину. Это будет очень личное интервью.

Как и Стычкин, Собчак за то, чтобы упокоить прах Владимира Ильича по-человечески:

- Коммунизм превратился в религию с храмом на площади страны. А ведь Ленин завещал похоронить его на кладбище. Даже такой палач, такой жестокий тиран был бы шокирован, узнав, как смогли извратить его учение...

Когда проект выйдет в эфир, пока неизвестно. Вдруг 22 апреля? Предполагается, что одним Лениным дело не ограничится. Почему бы не взять интервью у Сталина, например.

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