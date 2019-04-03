Молодой любовник обманул и унизил 60-летнюю Ольгу Зарубину

Бывшая жена Александра Малинана вот уже три месяца счастлива с молодым танцором. Звезду 90-х Ольгу Зарубину не смущает ни большая разница в возрасте с избранником, ни то что молодой человек официально женат и воспитывает дочь.

Ольга Зарубина поставила перед собой цель отвоевать молодого любовника Николая Какунина у соперницы. Женщина собиралась за него замуж. Но 60-летнюю артистку постигло жестокое разочарование, когда она узнала горькую правду во время эфира передачи "На самом деле" на Первом канале.

Сначала Зарубина не подозревала, что ее избранник женат. "Лишь когда речь зашла о браке, Коля во всем сознался", - поведала Ольга. Чтобы отвоевать Николая у 25-летней жены, артистка предложила ей деньги.

"Обещала заплатить мне 100 тысяч рублей, чтобы я отказалась от мужа. Также она собиралась выплачивать ежемесячно 60 тысяч рублей, на которые, по ее словам, я должна была содержать дочь", - шокировала признанием Лернуи Какунина, которая тоже пришла на передачу.

В свою очередь, Зарубина, желая сделать Какуниной больно, огорошила откровением - у нее с Николаем все серьезно. "Мы живем с ним, мы с ним спим, у нас любовь. У меня с Николаем роман, но я не хотела, чтобы об этом кто-то знал", - заявила исполнительница хита "На теплоходе музыка играет".

Ольга Зарубина "На теплоходе музыка играет".Хит поют до сих пор

Танцовщица до последнего не верила, что Николай встречается с известной артисткой. Но, когда на экране показали кадры поцелуя ее законного мужа и 60-летней певицы, Лернуи не смогла сдержать слез.

В студии "На самом деле" появился и сам Николай Какунин. Молодой танцор открестился от отношений с певицей и заверил присутствующих, что общался с вокалисткой исключительно по рабочим вопросам. "Я не знаю, чего она добивается, но то, что показывали на экране, - это наш творческий проект", - заметил он.

Николай стоял на своем и отрицал любовную связь с певицей. Однако проверка на детекторе лжи показала обратное: между Зарубиной и Какуниным действительно был интим.

После этого ведущий передачи Дмитрий Шепелев пригласил в студию адвоката Александра Малинина. Дело в том, что между бывшими супругами идут разбирательства. Не так давно появилась информация, что экс-жена Малинина могла родить ребенка от его отца.

Шокирующее видео: Ольга Зарубина и молодой танцор.Певица оказалась в центре скандала

Мария Ярмуш поведала, что недавно с ней связывался мужчина по имени Николай, который предлагал достать компромат на Ольгу и ее дочь Киру. Ярмуш полагает, что этим незнакомцем является Николай Какунин: "Он сказал следующее: "Хотите видео признания, где Ольга Зарубина? Хотите в пьяном виде, я могу это организовать. Вам в суде это поможет. Она признается, что она изменяла Александру Малинину, она признается, кто истинный отец Киры. Обещал предоставить любую информацию за миллион рублей. Предлагал достать образец ДНК Киры. Ольга очень доверчива и глупа. Она связалась с мошенником, который хотел ее продать".

Слова юриста шокировали певицу, которая по-настоящему влюбилась в обаятельного танцора. Ольга Зарубина не могла спокойно слушать рассказ Марии Ярмуш о том, как ее жестоко обманул любимый мужчина. Униженная звезда разрыдалась прямо в студии "На самом деле".