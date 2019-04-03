2019-04-03T21:27:37+03:00
Спорт

Обзор матча Локомотив - Ростов 3 апреля 2019: счет, голы, статистика игроков

Представляем вашему вниманию обзор матча полуфинала Кубка России по футболу Локомотив - Ростов 3 апреля 2019. Итоговый счет, голы, статистика игроков
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Локомотив" сыграл против "Ростова". Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС"Локомотив" сыграл против "Ростова". Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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В этом сезоне в матчах Кубка России решили провести эксперимент. Начиная со стадии четвертьфинала все игры в турнире будут состоять из двух поединков. На поле одного и другого клуба. И вот в среду, 3 апреля, в Москве на стадионе "РЖД Арена" прошла первая игра полуфинала турнира между "Локомотивом" и "Ростовом". За пару дней до поединка в Черкизово было принято историческое решение. Впервые в истории на полуфинальных играх Кубка России, то есть футбольных встречах под началом РФС, было принято решение внедрить систему видеоповторов. И встреча "Локо" с "Ростовом" - вошла в число этих двух игр. Первым же, номинально, матчем с VAR в России стала игра в Екатеринбурге между "Уралом" и тульским "Арсеналом".

Стартовые 45 минут поединка прошли в довольно осторожной атмосфере. Обе команды пытались открыть счет в поединке, но ничего не вышло. И до обращения к системе видеоповторов дело не дошло.

На 52-й минуте матча счет-таки был открыт! После прорыва Алексея Ионова по флангу болгарин Ивелин Попов пробил по воротам "Локомотива", Гилерме отбил. Но Роман Еременко, который набежал - ЗАБИЛ! Счет стал так 1:0.

Спустя 15 минут поединка Антон Миранчук точным ударом со штрафного в "девятку" ворот ростовчан забил ответный гол. Ростовчане были ли шокированы? Ряд замен сделали тренеры "Ростова" и на 83-й минуте судьи обратились к видеоповторам. Кирилл Левников, пересмотрев эпизод, назначил пенальти в ворота "Локомотива". Ивелин Попов вывел "Ростов" вперед.

Но буквально в следующей же атаке мяч в свои ворота забил Иван Новосельцев - так вот резко счет стал 2:2.

Яркий поединок завершился в Черкизово вничью 2:2. И ответная игра в этой паре пройдет 15 мая в Ростове-на-Дону на стадионе "Ростов Арена".

Финал Кубка России в этом сезоне состоится 22 мая.

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию матча полуфинала Кубка России Локомотив - Ростов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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