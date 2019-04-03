На Чукотке преступлений меньше, но безопаснее в Москве

Всего в России в 2018 году закон нарушили больше 2 миллионов раз. В МВД из статистики грабежей и убийств собрали рейтинг.

И вышло, что в Ненецком округе, Ингушетии и на Чукотке жить стало безопаснее, чем в Москве. А вот и не факт!

- Например, в Калмыкии растет число убийств - увеличилось на 67% за год. На Чукотке количество убийств выросло в два раза. А вот в Москве, наоборот, количество убитых снизилось на 76%. Плюс на Чукотке живут 49 тысяч человек, в Чечне - 1,6 миллиона. А в Москве - более 12,6 миллиона. Только сравните эти цифры! Говорить, что от показателей в этом рейтинге регион становится опаснее, неправильно. Вдобавок в столицу приезжали иностранцы на чемпионат мира по футболу. Это массовое событие ни один вор не пропустит. Это тоже сказалось на статистике. Может, на Чукотке преступлений меньше, но в Москве безопаснее, - рассказал «КП» полковник МВД в отставке Олег Ельников.

В МВД из статистики грабежей и убийств собрали рейтинг.

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