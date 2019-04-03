2019-04-03T21:24:58+03:00
Звезды

Возлюбленная Петросяна станет судьей

Татьяну Брухунову позвали в шоу «Модный приговор»
Антонина ВЕТКИНА
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Татьяна Брухунова.Татьяна Брухунова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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У молодой помощницы Евгения Вагановича со стилем все в порядке: сначала выручал врожденный вкус, а потом и благосостояние стало ему соответствовать. Ее дорогущие сумочки и шикарные наряды из последних коллекций обсуждает весь Инстаграм - то с возмущением, то с плохо скрываемой завистью. И вот наконец ее чувству прекрасного воздает должное сам Александр Васильев - Татьяну Брухунову пригласили в «Модный приговор» в качестве адвоката одной из героинь.

Защищать Татьяне придется молодую замужнюю женщину - бывшую сотрудницу полиции, которая привыкла одеваться как хулиган из подворотни: экстремально выбритый затылок, пацанские джинсы и куртки. Ее муж, понятное дело, очень расстраивается, вся надежда на телевидение.

У молодой помощницы Евгения Вагановича со стилем все в порядке: сначала выручал врожденный вкус, а потом и благосостояние стало ему соответствовать. Фото: bruhunova/instagram.com

У молодой помощницы Евгения Вагановича со стилем все в порядке: сначала выручал врожденный вкус, а потом и благосостояние стало ему соответствовать. Фото: bruhunova/instagram.com

Брухунова опубликовала селфи из съемочного закулисья, и ее подписчики дружно выразили мнение, что она и сама преобразилась. Сочный макияж, элегантная прическа и что-то неуловимое во взгляде... Собственно, только так пристало выглядеть весной влюбленной женщине.

«Модный приговор». Пятница, 9.55, Первый.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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