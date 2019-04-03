Юрий Семин про игру против "Ростова": Сегодня против нас сыграла система VAR

Футболисты столичного "Локомотива" сыграли вничью 2:2 с ФК "Ростов" в первом полуфинале Кубка России этого сезона. В этой встрече было много интересного - по ходу встречи дважды в счете вели гости, в ворота "Локо" был пенальти после просмотра в системе видеоповтора.

Юрий семин на послематчевой пресс-конференции рассказал, что думает по поводу первой встречи с "Ростовом" в полуфинале Кубка России.

Говоря как раз таки по поводу системы VAR, Семин заявил:

- Да, система сыграла не в пользу того, кто ее хотел. Но это часть жизни. Такие ситуации будут и в дальнейшем. Весь мир использует видеоповторы. Сегодня система VAR сыграла против нас, завтра сыграет за.

В этой игре был заменен один из лидеров "Локомотива" Мануэл Фернандеш. И причины этого решения Семин назвал такими:

- Не планировали, что Мануэл сыграет больше 45 минут. У него долго не было практики.

Впереди у "Локомотива" - важная игра в чемпионате России в воскресенье. 7 апреля команда Юрия Семина у себя в Черкизово примет питерский "Зенит". И Юрий Семин не думает, что встреча против "Ростова" скажет на воскресной игре чемпионата России:

- У нас есть три дня на восстановление. Игра с «Зенитом» покажет.

Ответный матч полуфинала Кубка России состоится в Ростове-на-Дону на поле стадиона "Ростов Арена" 15 мая. Финал турнира в этом сезоне запланирован на 22 мая.