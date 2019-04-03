2019-04-03T23:26:16+03:00
Спорт

"Хочу, чтобы он ложился спать пораньше. Но я не его отец". Хосеп Гвардиола удивился походу своего футболиста в ночной клуб

Наставник "Манчестер Сити" в очередной раз столкнулся с проступком Бенжамена Менди
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Бенжамен Менди.Бенжамен Менди.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Защитник футбольного клуба "Манчестер Сити" француз Бенжамен Менди в ночь на 31 марта оказался в ночном клубе и видео его гуляний быстро распространилось в сети. И вскоре довольно оригинальной и сдержанной реакцией на нарушение спортивного режима поделился главный тренер английской команды испанец Хосеп Гвардиола.

- Я не отец Менди. Конечно, я бы предпочёл, чтобы он отправился домой пораньше, но я не контролирую действия игроков в таких ситуациях. Не могу сказать, что разозлён поступком Менди, я довольно спокойный парень. Может показаться, что это не так, но я хорошо сплю. И да – он здоров, - приводит слова Гвардиолы The Guardian. - Мои футболисты достаточно взрослые, чтобы знать, что им нужно делать.

Стоит сказать, что это уже не первый "залет" французского футболиста. В феврале Менди, который лечил травму колена, должен был отправиться на курс реабилитации в Барселону. Однако же внезапно выложил у себя в соцсетях видео из аэропорта Гонконга. И тогда Хосеп Гвардиола был тоже оригинален в реакции:

- В Гонконге? Какого чёрта?! Не знаю, что и сказать. Ещё вчера он был в Барселоне. Гонконг? Нет, он не должен быть там.

Надо сказать, что в последний раз Менди выходил на поле в матче чемпионата Англии 11 ноября 2018 года. Тогда в победной игре против "Манчестер Юнайтед" (3:1) он провел на поле 90 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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