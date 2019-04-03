2019-04-03T23:59:52+03:00
Звезды

Актриса из "Юноны и Авось" упала в обморок на пороге Ленкома

Любовь Матюшина неожиданно почувствовала себя плохо
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Актриса Любовь Матюшина.Актриса Любовь Матюшина.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Любовь Матюшина потеряла сознание у входа в театр Ленком. Актриса из спектакля "Юнона и Авось" шла на репетицию, но внезапно почувствовала себя плохо.

Приехавшие по вызову врачи привели Любовь Матюшину в чувство. После оказания помощи 69-летняя актриса отказалась от госпитализации, передает Пятый канал.

Артистка работает в Ленкоме с 1975 года. Выпускница Щепкинского училища известна ролями: Гертруды в "Гамлете" режиссера Андрея Тарковского, Тересы в спектакле "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", женщины с младенцем в легендарной "Юноне и Авось", Голды в "Поминальной молитве" Григория Горина.

На экране впервые появилась в 1990 году в фильме-спектакле "Там, где мы бывали...". В 1991-м сыграла Соню Губельман в фильме "Ближний круг" режиссера Андрея Кончаловского. В середине 1990-х исполнила роль Раи в исторической драме Саввы Кулиша "Железный занавес". Лента рассказывает историю юноши, вернувшегося вместе с родителями в Москву из эвакуации в канун 1947 года.

Телезрителям она также запомнилась ролями в сериалах "Марш Турецкого", "Очарование зла", "Ментовские войны" и "Таинственная страсть". Актриса часто играет женщин с тяжелой судьбой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Порошенко советуется с гражданами, стоит ли ему принять вызов Зеленского
В Сети появились снимки с места ликвидации пулемётчицы ВСУ «Ведьмы»
Российское посольство проверяет информацию об убийстве россиянина в Лондоне
Во втором туре выборов президента Украины за Зеленского готовы проголосовать почти 50% граждан
Пенс: Турция должна выбрать – НАТО или С-400
Столтенберг поставил в один ряд Гитлера, Сталина и радикальных исламистов
"Мы будем обжаловать решение суда!": адвокат Павла Мамаева о продлении срока ареста футболистам до 25 сентября
"Он находится под наблюдением врачей": супруга телеведущего Андрея Норкина о его исчезновении из студии во время эфира
Итог матча Локомотив - Ростов: первый полуфинал Кубка России завершился вничью 2:2
В украинском Николаеве декоммунизировали черный хлеб
Лавров заявил о том, что лично не знаком с Зеленским, но высоко ценит его творчество
Столтенберг заявил о том, что НАТО уйдет из Афганистана вместе с войсками США
Столтенберг заявил, что НАТО будет вести диалог с РФ для решения вопросов контроля за вооружениям