Актриса из "Юноны и Авось" упала в обморок на пороге Ленкома

Любовь Матюшина потеряла сознание у входа в театр Ленком. Актриса из спектакля "Юнона и Авось" шла на репетицию, но внезапно почувствовала себя плохо.

Приехавшие по вызову врачи привели Любовь Матюшину в чувство. После оказания помощи 69-летняя актриса отказалась от госпитализации, передает Пятый канал.

Артистка работает в Ленкоме с 1975 года. Выпускница Щепкинского училища известна ролями: Гертруды в "Гамлете" режиссера Андрея Тарковского, Тересы в спектакле "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", женщины с младенцем в легендарной "Юноне и Авось", Голды в "Поминальной молитве" Григория Горина.

На экране впервые появилась в 1990 году в фильме-спектакле "Там, где мы бывали...". В 1991-м сыграла Соню Губельман в фильме "Ближний круг" режиссера Андрея Кончаловского. В середине 1990-х исполнила роль Раи в исторической драме Саввы Кулиша "Железный занавес". Лента рассказывает историю юноши, вернувшегося вместе с родителями в Москву из эвакуации в канун 1947 года.

Телезрителям она также запомнилась ролями в сериалах "Марш Турецкого", "Очарование зла", "Ментовские войны" и "Таинственная страсть". Актриса часто играет женщин с тяжелой судьбой.