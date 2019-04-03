2019-04-03T23:42:19+03:00
Спорт

Рыбус: "Теперь нам нужно победить "Зенит". Верим, что станем чемпионами"

Футболист "Локомотива" после полуфинала Кубка России рассказал о матче против "Ростова" и "заглянул в будущее"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Полузащитник "Локомотива" Мацей Рыбус.Полузащитник "Локомотива" Мацей Рыбус.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В среду, 3 апреля, в Москве на стадионе "РЖД Арена" прошла первая игра полуфинала Кубка России между "Ростовом" и столичным "Локомотивом". Команды сыграли вничью 2:2 и хозяева поля, дважды уступая в счете, смогли добиться положительного исхода этого поединка.

В этой встрече впервые в 2019 году сыграл польский полузащитник "Локо" Мацей Рыбус. После матча в интервью клубной пресс-службе футболист подвел итог поединка с ростовчанами и поделился ожиданиями от предстоящей 7 апреля игры против "Зенита".

- Настоящий кубковый матч. Команды боролись до конца. К сожалению, сыграли 2:2. Значит, поедем в Ростов-на-Дону и будем биться, чтобы выйти в финал, - говорит Рыбус про игру с "Ростовом".

Говоря же о своих личных ощущениях, Рыбус отметил:

- Понятно, что первый матч всегда тяжелый. Сложно набирать форму после перерыва, но сейчас со здоровьем все хорошо. Надеюсь, по ходу сезона буду прибавлять и играть все лучше.

Впереди у "Локомотива" - матч против "Зенита". Встреча состоится 7 апреля в Москве на домашней арене железнодорожников. Поединок первого круга в Питере завершился победой хозяев со счетом 5:3. Мацей Рыбус, в свою очередь, заявил о решительности перед матчем:

- Нужно побеждать, брать три очка и догонять «Зенит». Мы верим, что можем стать чемпионами и в этом сезоне. Ждем всех болельщиков на «РЖД Арене». Это очень важная игра.

Ответная игра "Локомотива" и "Ростова" состоится 15 мая в Ростове-на-Дону. А вот уже 7 апреля "Локо" предстоит матч очередного тура чемпионата России против питерского "Зенита".

ИСТОЧНИК KP.RU

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