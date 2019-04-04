2019-04-04T00:25:14+03:00
Спорт

"Валенсия" победила "Реал" 2:1 в чемпионате Испании, Черышев провел на поле 20 минут

Сенсационно завершилась одна из главных игр 30 тура чемпионата Испании
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Валенсия" дома сыграла против "Реала"."Валенсия" дома сыграла против "Реала".Фото: REUTERS
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В среду, 3 апреля, "Валенсия", за которую играет российский полузащитник Денис Черышев, сыграла важный для себя поединок против "Реала" в рамках 30 тура чемпионата Испании. В случае успеха валенсийцы могли бы заметно улучшить свое положение в таблице, разменяв свое седьмое место на более высокое. А вот "Реал" даже после прихода Зинедина Зидана не смотрится невероятно крутой командой. Так что цель была по силам.

Футболист сборной России Денис Черышев в вэтой игре не вышел на поле в стартовом составе, оставшись в запасе. Как и до этого в игре против "Севильи" Черышев начал игру на скамейке запасных.

Счет в поединке был открыт на 35-й минуте. После паса Солера первый мяч в ворота "Реала" забил Гонсало Гедеш. Первая половина встречи так и завершилась с минимальным преимуществом хозяев поля 1:0. Во втором тайме встречи на 71-й минуте все же появился на поле российский легионер "Валенсии" Денис Черышев. Причем, он выходил на поле под аплодисменты. Просто потому, что менял автора гола в ворота "Реала" Гедеша.

Ну а на 83-й минуте матча защитник "Валенсии" Эзекиль Гарай, известный по выступлениям за питерский "Зенит", снял вопросы о победителе игры. После подачи Парехо с углового он головой переправил мяч в ворота Кейлора Наваса, сделав счет 2:0. За семь минут до конца игры "Реал" стал проигрывать аж два гола и, кажется, на этом все было закончено для команды Зидана в этот вечер.

В добавленное время на 93-й минуте поединка гол в ворота "Валенсии" забил Карим Бензема. И на этом все завершилось.

"Валенсия" после этой игры продлила свою рекордную в истории клуба серию - 17 матчей без поражений во всех турнирах.

"Реал" после этого поражения с 57 очками - третий в турнирной таблице чемпионата Испании. А вот "Валенсия" с 46 очками теперь расположилась в 1 балле от четвертой команды испанского первенства "Хетафе". Выше - уже зона Лиги Чемпионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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