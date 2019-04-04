2019-04-04T13:36:30+03:00
Звезды

Актёр из "Сладкой жизни" рассказал, как потерял всех близких в 17 лет

Роман Маякин в программе «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» объяснил, почему так дорожит своим сыном
Ольга АНТОНОВА
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Роман Маякин добавил, что зато все перенесённые в юности трудности закалили его и подготовили к испытаниямРоман Маякин добавил, что зато все перенесённые в юности трудности закалили его и подготовили к испытаниямФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Звезда сериала «Сладкая жизнь» и «Восьмидесятые» Роман Маякин стал участником реалити-шоу «Последний герой. Актёры против экстрасенсов». На острове команда «героев» находится уже больше двух недель и звезды уже начали признаваться зрителям, что очень скучают по своим родным и близким. Откровения других участников сподвигло Маякина признаться, что он одинок, и как так случилось, что он осиротел в 17 лет.

— Сначала погибла сестра, она разбилась на машине. Потом через несколько лет случилась трагедия с отцом. Мама болела онкологией, два или три года мы боролись с этим, ее тоже не стало, — перечислил актёр свои потери. — В 17 лет остаться одному — это ужасно.

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Актер заявил, что кроме восьмилетнего сына Миши у него нет близких людей. Несмотря на то, что наследник живет с мамой, он старается часто видеться с сыном. Развод с женой Еленой Кулевой никак не отразился на ребенке.

Роман Маякин добавил, что зато все перенесённые в юности трудности закалили его и подготовили к испытаниям, включая те, что ждали актёра на острове.

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— Я был безработным, поскольку учился в институте. Нужно было найти работу, и выбрал не самую лёгкую профессию. У меня осталась от родителей машина, и я ездил, таксовал, — поделился воспоминаниями Маякин. — Мне не хотелось сдаваться, я хотел доказать, что всё будет хорошо. Сейчас, спустя 10 лет после всех этих трагических событий, я понимаю, что это стало базой, которая сформировала меня как личность и мужчину.

Также Роман признался, что из-за ранней смерти родителей у него обострены отцовские чувства. Он даже взял с собой на остров камешек-талисман, раскрашенный его сыном несколько лет назад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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