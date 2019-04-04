2019-04-04T19:47:45+03:00
Наука

Зебра-блондинка появилась в Африке

Снимок полосатого существа нетрадиционной окраски был сделан в Танзании
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Поделиться:
Словно бы и салона красоты вышла.Словно бы и салона красоты вышла.
Изменить размер текста:

Зебру-блондинку, а возможно, блондина — точных данных на счет пола животного нет, запечатлел фотограф Серхио Питамиц (Sergio Pitamitz), сотрудничающий с журналом National Geographic. Журнал и опубликовал фото.

Сам же Серхио рассказал, что увидел зебру нетрадиционной окраски случайно, когда фотографировал миграцию этих животных, обитающих в Танзании на территории национального парка Серенгети (Serengeti National Park). Сначала подумал, что зебра вымазалась в грязи. Но присмотрелся и убедился, что это её естественный цвет.

Зебра-блондинка не чувствует себя белой вороной.

Зебра-блондинка не чувствует себя белой вороной.

Зебры блондинистой масти - с отливающими в рыжину полосками - считаются наполовину альбиносами. Они большая редкость. Несколько особей родились и живут в неволе — в частных владениях. В дикой природе замечены пока не были. Та, которая попала в кадр удачливому фотографу, стала первой.

По словам Серхио, зебра-альбинос не чувствует себя белой вороной. И сородичи относятся к ней, как к нормальной.

Ученые полагает, что зебра просветлела от недостатка пигмента меланина в ее шерсти. Но сказать чем было спровоцировано изменение они пока затрудняются.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Кто-кто? Кони в полосатых пальто помогли понять, зачем зебрам полоски

...Далее к экспериментам подключили «коней в пальто» - лошадей, покрытых черными, белыми и полосатыми накидками. На тех, которые были переодеты в зебр, слепни садились реже всего. Хотя летели в их сторону быстрее, чем к их коллегам в однотонных пальто. Стало быть, дело не в самих зебрах, а исключительно в их причудливой окраске...

Изображая зебру.

Изображая зебру.

Читать дальше

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Пуск «Союза» с космодрома Куру отложили на полчаса
Зонд "Хаябуса-2" грядущей ночью взорвет астероид Рюгю
Два американских самолета провели разведку у российских границ
Прощание с Георгием Данелией состоится в Доме кино в Москве
Зеленский пригласил Тимошенко стать «независимым арбитром» на дебатах с Порошенко
Учительница из Барнаула будет вести рубрику о здоровом образе жизни в соцсетях издательства «Просвещение»
НАТО согласовала меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море
Грузовой корабль «Прогресс МС-11» долетел до МКС за рекордное время
Прощание с Алексеем Булдаковым пройдет в Доме кино
Захарова прокомментировала использование в японских учебниках Южных Курил
Международные резервы России увеличились до $489,5 млрд
Ушаков: Путин и Нетаньяху «обстоятельно» обсудили тему Сирии
В работе сервисов «Яндекс» произошел сбой в работе
Научным сотрудникам в России повысят зарплату
В Киеве переименовали улицу Героя СССР Ивана Кудри в улицу сенатора Маккейна
Суд продлил арест полковнику Захарченко
Помпео: в эпоху соперничества с Россией НАТО продолжит добиваться мира силой
Чижов заявил, что газовая директива ЕС не мешает строительству «Северного потока - 2»
Порошенко согласился пройти тест на алкоголь и наркотики перед дебатами