Зебра-блондинка появилась в Африке

Зебру-блондинку, а возможно, блондина — точных данных на счет пола животного нет, запечатлел фотограф Серхио Питамиц (Sergio Pitamitz), сотрудничающий с журналом National Geographic. Журнал и опубликовал фото.

Сам же Серхио рассказал, что увидел зебру нетрадиционной окраски случайно, когда фотографировал миграцию этих животных, обитающих в Танзании на территории национального парка Серенгети (Serengeti National Park). Сначала подумал, что зебра вымазалась в грязи. Но присмотрелся и убедился, что это её естественный цвет.

Зебра-блондинка не чувствует себя белой вороной.

Зебры блондинистой масти - с отливающими в рыжину полосками - считаются наполовину альбиносами. Они большая редкость. Несколько особей родились и живут в неволе — в частных владениях. В дикой природе замечены пока не были. Та, которая попала в кадр удачливому фотографу, стала первой.

По словам Серхио, зебра-альбинос не чувствует себя белой вороной. И сородичи относятся к ней, как к нормальной.

Ученые полагает, что зебра просветлела от недостатка пигмента меланина в ее шерсти. Но сказать чем было спровоцировано изменение они пока затрудняются.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Кто-кто? Кони в полосатых пальто помогли понять, зачем зебрам полоски

...Далее к экспериментам подключили «коней в пальто» - лошадей, покрытых черными, белыми и полосатыми накидками. На тех, которые были переодеты в зебр, слепни садились реже всего. Хотя летели в их сторону быстрее, чем к их коллегам в однотонных пальто. Стало быть, дело не в самих зебрах, а исключительно в их причудливой окраске...

Изображая зебру.

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