Польский генерал пригрозил России ядерным ударом

Любящие покричать о готовящемся нападении России поляки теперь заговорили и о ядерном ударе. Только уже по «агрессору».

- Это правда, что американцы намеревались нанести ядерный удар, чтобы остановить Красную Армию в Польше. Теперь существует аналогичный план, если Путин ударит. Более того, в военном смысле это наиболее разумно, - заявил в интервью изданию Wirtualna Polska бывший главком сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак.

При этом генерал посетовал, что Североатлантический альянс уже не тот, и медленно реагирует на события в мире.

- НАТО проспала, а когда пришла в себя, у Путина в руках уже были Крым и Восточная Украина, - считает он. - Польша - фронтовое государство, поэтому она всегда будет территорией состязаний, как это планировалось во время Варшавского договора.

РЕАКЦИЯ

«Пора привыкнуть, что на нее никто не зарится»

- В Польше, как заведенные, обсуждают возможность нападения на нее России. Мания какая-то. Нет такой возможности. Польше пора привыкнуть к мысли, что никто на нее не зарится. Конечно, тогда становится ясен ее подлинный вес - обычной, рядовой европейской страны. Но привыкнуть надо, - ответил полякам глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

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