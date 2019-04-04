2019-04-04T14:07:50+03:00
Экономика

В продуктовую корзину хотят добавить витамины

Ученые посчитали, что нынешний рацион ослабляет организм
Олег РУБАШОВ
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У большинства людей, не принимающих витамины, в организме дефицит необходимых веществУ большинства людей, не принимающих витамины, в организме дефицит необходимых веществФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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- Исследования показали: у большинства людей, не принимающих витамины, в организме дефицит необходимых веществ, - рассказал «КП» академик РАН Виктор Тутельян. - Нехватка витаминов достигает 20-50%. Из-за этого организм ослабевает, снижается иммунитет, сил меньше остается. Поэтому мы хотим, чтобы в продуктовой корзине были витамины. Без них не получится и повысить среднюю продолжительность жизни в стране.

Заметим, что ученые не первый год добиваются этого. Но изменение продуктовой корзины тянет за собой повышение прожиточного минимума. А это уже затрагивает минимальные пенсии и зарплаты. Ориентировочно годовой запас витаминно-минеральных комплексов стоит 600 руб. На одного человека не много, но если взять всю страну, то получаются миллиарды. Не удивительно, что раньше власти на рекомендации врачей никак не реагировали.

Но теперь академика и его институт питания услышали — через два года в России примут новую продуктовую корзину. Сейчас идет ее обсуждение. Под это дело решили и добавление витаминов рассмотреть.

- До 31 декабря 2020 года будет действовать текущая потребительская корзина, - рассказали «КП» в пресс-службе Минтруда. - С 1 января 2021 года появится новая. С марта 2018 года рабочая группа ей занимается. Привлечены парламентарии, профсоюзы, органы исполнительной власти, работодатели, ученые.

Напомним, раньше ученые призывали сократить долю соли, сахара и хлеба в рационе, увеличив долю мяса, рыбы и овощей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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