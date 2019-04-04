«Тотальный диктант - 2019» будут писать на вокзалах, в роддомах, ОВД и даже женской колонии

Похоже, добровольный экзамен по русскому языку «Тотальный диктант» в буквальном смысле становится тотальным. 13 апреля в 80 странах мира откроется 3100 площадок, где будут диктовать текст писателя Павла Басинского. Пункты написания располагаются в 19 часовых поясах на шести континентах. Организаторы ожидают, что в этом году в акции примет участие свыше 250 тысяч человек. В России проверить свои знания можно в 772 пунктах. Писать под диктовку будут в Северодвинском роддоме, Отделении внутренних дел поселка Северо-Енисейский и даже в женской колонии Сарапула. Ну а на вокзалах и в аэропортах «экзамены» сдают уже традиционно.

В этот раз помимо Павла Басинского будут диктовать его текст музыкант Алексей Кортнев, актеры Ирина Мирошниченко, Константин Крюков, Марат Башаров, Елена Бирюкова, Алла Михеева, Мария Аниканова, режиссеры Юрий Быков и Марк Розовский, писательницы Дина Рубина и Татьяна Устинова, телекомментаторы Виктор Гусев и Георгий Черданцев - и многие, многие другие. Обозреватель «Комсомолки», литературный критик Евгения Коробкова уже не в первый раз читает диктант. Чтобы попасть к ней, приезжайте в библиотеку №262 по адресу поселение Филимоновское, поселок Марьино, 3 (это Новая Москва).

Торопитесь зарегистрироваться на сайте totaldict.ru - места на самых удобных площадках, где диктуют знаменитости, буквально улетают. Акция в Москве начнется в 14.00. Если это время вам неудобно, можно попробовать свои силы, присоединившись к диктанту онлайн. В 8.00 начнется трансляция из Владивостока, в 11.00 - из Новосибирска, в 14.00 - Московская. А для «сов» в 23.00 начитывать текст будут из Нью-Йорка.