Водитель маршрутки, угробивший шесть человек в ДТП под Москвой, за год получил 10 штрафов за превышение скорости

В покореженном и обгоревшем кузове даже экспертам сложно было угадать марку этого микроавтобуса. "Мерседес-Бенц Вито, 1999 года выпуска": позже появится запись в протоколе осмотра места происшествия. Около пяти часов утра 4 апреля на огромной скорости маршрутка "Тула- Москва", двигаясь по федеральной трассе М4 Дон в районе Домодедово, влетела в фуру "Скания". От удара через мгновения рванул газовый баллон, который был установлен под капотом. Еще мгновение и начался пожар.

Первыми на помощь к пассажирам подоспели проезжавшие мимо водители. Огнетушители не жалели и даже сумели сбить основное пламя до приезда спасателей. Только после этого началась спасательная операция. Увы, из 8 человек, которые находились внутри, шестеро, в том числе и сам водитель, погибли мгновенно.

- С помощью специального оборудования из кузова удалось достать двоих пострадавших. Они были экстренно госпитализированы, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/701128" frameborder="0"></iframe> В ДТП в Домодедово погибли шесть человек.

В ближайшую к месту ДТП Домодедовскую ЦРБ доставили двоих пассажиров. Это 31-летний житель Тульской области Сергей Морозов. У мужчины сочетанная травма и сейчас он находится в реанимации. Вторая пострадавшая - семилетняя Александра Ерохина. За жизнь девочки борются медики.

- У нее открытая черепно-мозговая травма и множество переломов. Девочка находится в состоянии комы, - сообщили "КП" источники в городской больнице города Домодедово.

В том самом автобусе первоклассница из города Донской Тульской области ехала в столицу вместе с бабушкой и дедушкой. 53-летняя Ольга и 61-летний Юрий Сидоровы погибли на месте ДТП.

- Это страшное горе. Оля и Юра были счастливой семьей. Они прожили вместе больше 30 лет. Непьющие, работящие! Они жили для внучек. У них их двое: младшая Саша и старшая Лиза. Мы молимся за здоровье Сашеньки. Надеемся, что она поправится, - рассказал "КП" друг семьи Валентин Григорьев.

В списке погибших пассажиров помимо четы Сидоровых, 49-летний Сергей Мельников. Он тоже житель Тульской области. Еще двоих пассажиров, мужчину и женщину, тела которых сильно пострадали от пожара, опознать пока не удалось.

Шестая жертва ДТП, водитель микроавтобуса 39-летний туляк Григорий Горячев. По предварительной версии, именно он виноват в столкновении.

Видео с места ДТП в Домодедово.

- Дорога была сухая, никаких помех, горели фонари. Фура ехала впереди в попутном направлении. Водитель легко мог объехать ее по свободной полосе. Ширина дороги на этом участке более 11 метров. Технических неисправностей у транспортного средства не имелось. Рассматриваются две основных версии: сон за рулем и проблемы со здоровьем, - сообщил "КП" источник в правоохранительных органах.

Стаж у водителя более 20 лет. Однако медосмотр перед выездом он совершенно точно не проходил. Да и лицензии на перевозку пассажиров у него не было. Проще говоря, колымил.

- По факту ДТП, повлекшему смерть двух и более лиц, возбуждено уголовное дело, - заявила Татьяна Петрова, руководитель пресс-службы УМВД РФ по Московской области.

Кроме того, по результатам проверки Следственного комитета было возбуждено второе уголовное дело.

- Идет расследование по статье "оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности", - сообщила Ольга Врадий, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области.

Еще одно грубое нарушение касается газового оборудования, которое было установлено кустарным способом. Разрешения на него у водителя тоже не нашли.

Сам водила оказался большим любителем быстрой езды. Как удалось выяснить "КП", в прошлом году он получил десять штрафов за превышение скорости. Еще пять штрафов были выписаны ему за четыре месяца этого года.

Вопиющими нарушениями в перевозке пассажиров заинтересовался Ространснадзор. В ведомстве заявили, что в ближайшие дни проверят всех междугородних перевозчиков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/701131" frameborder="0"></iframe> Видео с места ДТП в Домодедово.

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