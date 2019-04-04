2019-04-04T15:15:16+03:00
Умные вещи

Little Big, Тима Белорусских и Feduk: ВКонтакте назвал первых артистов VK Fest 2019

На фестиваль традиционно приглашаются артисты, которых чаще всего слушали пользователи ВКонтакте за последнее время
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В этом году VK Fest пройдёт уже в пятый раз.В этом году VK Fest пройдёт уже в пятый раз.
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ВКонтакте и Радио Рекорд объявляют первых участников программы VK Fest 2019 — это Little Big, ATL, The Hatters, Хлеб, Тима Белорусских, Ёлка, Елена Темникова, Obladaet, #2Маши, Feduk, Lizer, Ольга Бузова, Markul, Диана Арбенина. Ночные Снайперы, CYGO, Zivert, Эльдар Джарахов, HammAli & Navai. Фестиваль состоится 20−21 июля в Парке 300-летия Санкт-Петербурга и пройдет в юбилейный, пятый раз.

На фестиваль традиционно приглашаются артисты, которых чаще всего слушали пользователи ВКонтакте за последнее время. Например, романтичный рэпер CYGO — автор песни Panda E, известной многим как «песня про гепарда» и ставшей самой прослушиваемой в 2018 году в сервисах VK Music и BOOM. Также в лайн-апе — Тима Белорусских, чей взлёт на вершины чартов с «Мокрыми кроссами» и «Незабудкой» оказался одним из самых стремительных в русскоязычной поп-музыке. На фестивале выступит и хип-хоп дуэт HammAli & Navai, чей альбом JANAVI стал №1 по количеству прослушиваний в экосистеме VK и BOOM по итогам года.

Гости VK Fest увидят и знаменитых исполнителей, которые несколько лет назад начинали в интернете, а теперь собирают большие площадки и имеют свыше трёх миллионов подписчиков. Среди них — Feduk со свежим релизом More Love; рейв-группа Little Big, чей сингл Skibidi недавно стал платиновым; юмористический рэп-коллектив Хлеб и неизменно провоцирующая бурные обсуждения Ольга Бузова.

Позднее ВКонтакте и Радио Рекорд анонсируют других артистов, а также развлекательную и образовательную программы. Гости VK Fest смогут встретиться с популярными блогерами, послушать интересных спикеров, поучаствовать в играх, конкурсах и мастер-классах.

Билеты на фестиваль можно приобрести по ссылке. Вся актуальная информация о VK Fest 2019 — в официальном сообществе ВКонтакте.

В этом году VK Fest пройдёт уже в пятый раз. За это время фестиваль стал самым популярным городским open-air в России. Программа фестиваля объединяет актуальные тренды разных сфер: от музыки и блогинга до видеоигр и технологий. В 2018 году на VK Fest выступили более 50 артистов, было организовано более 350 интерактивных площадок. Фестиваль посетили 90 000 гостей, а прямая трансляция ВКонтакте собрала 1,7 млн просмотров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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