Путину предложили спуститься на дно Балтики

Владимир Путин уже имеет опыт погружения на батискафе к затонувшим историческим кораблям. Теперь у него появился повод расширить свой подводный опыт. Во время осмотра проектов, подготовленных движением "Вахта памяти", президента пригласили принять участие в церемонии увековечивания доблести экипажей советских подлодок, воевавших на Балтике в годы Великой Отечественной войны. Поисковики за семь лет отыскали в Финском заливе 14 погибших лодок и после завершения всех поисковых мероприятий, собираются организовать церемонию памяти.

- Президент может спуститься на батискафе к подводной лодке и установить памятную табличку. Он фактически сможет завершить подводную войну на Балтике, - рассказывали журналистам о деталях своего плана организатора.

- Постараюсь, - пообещал приехать сам Путин. - Мне очень интересно.

Главе государства показали шеститомник "Всемирной истории", выпущенный буквально на днях, рассказали о проекте поиска солдат, изображенных на рисунках фронтовых художников. Путин, всегда поддерживавший любые начинания поисковиков, высоко оценил и новые проекты.

- В ближайшее время начнётся разработка государственной программы по увековечению памяти павших при защите Отечества, - сообщил собравшимся президент. - Её цель – урегулировать все правовые аспекты поискового движения, включая содействие со стороны органов власти всех уровней. И особо подчеркну: должны быть решены все вопросы, связанные с достойным увековечением памяти героев Великой Отечественной войны и жертв нацизма.

В этом году традиционный весенний сбор поисковиков совпал с четвёртым съездом организации - в Музее Победы собрались 250 представителей разных отрядов из 80 регионов России.

- Мы должны сделать всё, чтобы сегодняшние дети, подростки, вообще все наши граждане гордились тем, что они наследники, внуки, правнуки победителей, - поставил задачу Путин. - Знали героев своей страны и – что чрезвычайно важно – своей семьи, чтобы все понимали, что это часть нашей собственной жизни. Память о многотрудных и героических военных годах, о каждом, кто приближал победный час 1945-го, абсолютно священна для нашего народа. И ваш личный вклад в её сохранение очень значим для России.

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