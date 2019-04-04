В России отметят лучшие социальные проекты

Социальная ответственность, поддержка благотворительности, забота об окружающей среде, желание сделать мир вокруг лучше - вот что объединяет участников программы и форума «Лучшие социальные проекты России». Одно из самых масштабных мероприятий в сфере корпоративной социальной ответственности в нашей стране пройдет в седьмой раз.

24 мая на площадке Radisson Resort&Residences Zavidovo встретятся неравнодушные представители бизнеса, государства и общественности.

Задача мероприятия - рассказать о лучших примерах социальных проектов, отметить компании, которые уделяют внимание решению важных проблем общества. Среди участников программы и форума будут также представители СМИ, которые рассказывают про социально-ответственный бизнес.

Направления социальных проектов, представленных на форуме, будут самые разные: культура, экология, здоровый образ жизни, поддержка одаренных детей и молодежи, помощь социально незащищенным слоям населения.

Участники обсудят развитие волонтерского движения, новые форматы благотворительности, актуальные инициативы.

Ранее на форуме отмечали проекты таких компаний, как BMW Group Россия, ООО «НЕСТЛЕ РОССИЯ», Samsung Electronics, ООО «Эльдорадо», ПАО «МТС», ПАО Сбербанк Блок «Корпоративный бизнес», Чемпионат.com, АО «Телекомпания НТВ», АО «Газпром-медиа Холдинг», АО «Группа «Илим», Luxoft, БФ «Дом Роналда Макдоналда» Компания Макдональдс», ЗАО «Ферреро Руссия» и другие.

Подать заявку и ознакомиться с более подробной информацией можно на сайте.