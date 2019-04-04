Разврат и наркотики: Первый канал снял с эфира программу Жанны Бадоевой про Амстердам

Новое тревел-шоу Жанны Бадоевой «Жизнь других» выходит на Первом канале по воскресеньям, в расслабленном утреннем эфире. В своей программе ведущая рассказывает о повседневной жизни граждан другой страны: как они работают, воспитывают детей, проводят свободное время и т. п. Консервативная аудитория канала тепло приняла Жанну, ранее работавшую на дерзком молодежном канале «Пятница!». Все было хорошо до тех пор, пока съемочная группа не съездила в Амстердам.

«Нам дважды пришлось переносить эфир по Амстердаму, чтобы программу еще раз перемонтировали, - рассказал «КП» источник на Первом канале, - поскольку Жанна не ограничилась прогулкой вдоль знаменитых каналов».

Разумеется, энергичная ведущая навестила легендарную улицу красных фонарей. И не просто навестила — она поднялась в комнату одной из работниц секс-индустрии, изучила содержимое шкафов, прилегла на кровать — проверила, достаточно ли она мягкая. Также Жанна не смогла пройти мимо амстердамских кофешопов, где посетители курят марихуану - в Нидерландах «травка» легализована. К счастью, присоединяться к ним она не стала, а вот с официантом поболтала и даже содержимое его баночек понюхала.

Передачу об Амстердаме пришлось переносить из эфира дважды.

Все это стало причиной того, что программу решили снять с утреннего эфира, дабы не гневить телезрителей, не готовых к правде амстердамской жизни. Но усилия съемочной группы не пропадут даром: выпуск в порядке исключения покажут в пятницу после полуночи с пометкой «18+».

Также в этой программе Жанна расскажет про пятизвездочный «родильный отель», сходит в гости к студентам, которые устроили общежитие из грузовых контейнеров, поработает в уличной лавке, где торгуют селедкой. Но и эта ночная версия будет слегка цензурирована. Неотредактированную программу обещают разместить на сайте Первого канала.

Первый канал. «Жизнь других. Амстердам». Пятница, 5 апреля, 00.15.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жанна Бадоева: Безумно интересно заглянуть в чужие окна!

В воскресенье на Первом стартует проект «Жизнь других», который, как уверяет Жанна, будет отличаться от привычных нам трэвел-шоу (подробности)

Экс-ведущая «Орла и решки» Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства

Экс-ведущая популярного шоу о путешествиях «Орел и решка» Жанна Бадоева приняла решение отказаться от украинского гражданства. Почему она это сделала, 43-летняя звезда экрана рассказала во время в интервью Ирине Шихман для YouTube-проекта «А поговорить?». Жанна решила сменить украинское гражданство на итальянское. Бадоева уже несколько лет живет в Италии, куда она переехала вслед за мужем (подробности)