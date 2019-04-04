Tele2 запустила сеть мобильной связи в Ярославской области

Своим клиентам Tele2 предлагает выгодные тарифные планы, качественный клиентский сервис и развитую сеть продаж. Оператор развернул в Ярославской области эталонную сеть, которая уже на старте охватывает почти все населенные пункты региона.

Tele2 построила новую, современную и высокопроизводительную сеть в регионе всего за один год и три месяца. Ежемесячно компания монтировала десятки технологичных и энергоэффективных базовых станций в Ярославле и области. Сегодня эталонные сети 4G/3G/2G развернуты на территории, где проживают около 97% населения. Качественные услуги связи доступны в Ярославле, во всех районных центрах и большинстве поселков и сел. Кроме того, Tele2 обеспечила покрытие вдоль федеральных и региональных трасс, а также в популярных местах отдыха: прибрежных зонах реки Волги, Рыбинского водохранилища и озер – Неро и Плещеево.

После официального запуска операций в регионе Tele2 продолжит расширять покрытие и увеличивать емкость сети. Это позволит обеспечивать качественной связью постоянно растущее число абонентов даже на самых отдаленных территориях региона.

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2:

«Ярославль стратегически важен для нашей компании. Запустив сеть в Ярославской и неделей ранее – в Ивановской области, мы завершили проект по обеспечению качественной мобильной связью и высокоскоростным мобильным интернетом жителей всех регионов Центральной России. Особенность Tele2 – в стремлении предложить альтернативу существующим рыночным решениям. Наши "Другие правила" стали бенчмарком и "хорошим тоном" для отрасли – на них ориентируются другие игроки телекома. В основе этой философии лежит задача предложить уникальный продукт, который дает клиентам выбор, учитывает личные потребности и улучшает качество жизни. Ярославцы, как и наши абоненты в 66 регионах, быстро оценят качественную связь, простые и удобные тарифы без "звездочек" и скрытых условий и современный сервис Tele2».

В день запуска в регионе начали работу 34 собственных салона связи Tele2, которые расположены на центральных улицах Ярославля и в крупных районных центрах. При этом в ТЦ «Аура» компания открыла второй в России цифровой салон Tele2, который не имеет аналогов на рынке операторской розницы.

Для желающих оформить SIM-карту самостоятельно оператор установил SIM-терминал в ТЦ «Шоколад». Аппарат оснащен биометрической системой распознавания лиц и позволяет обеспечить надежное хранение и использование данных.