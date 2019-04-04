В Берлин по делу, срочно: если верить опросу, каждый пятый россиянин хотел бы уехать из страны

Количество россиян, которые хотели бы при наличии такой возможности, уехать из своей страны, достигло в 2018-м рекордных значений за последние 11 лет. Такими оказались итоги исследования компании Gallup, которое она проводила в 2018-м году. В среднем такое желание изъявили 20% опрошенных, или каждый пятый участник опроса.

Безусловно, тенденция, если вспомнить результаты исследований за последние годы, тревожная. В 2014-м хотели покинуть Россию 7% опрошенных, в 206-м - 9% а в 2017-м – уже 17%. Однако, не стоит и преувеличивать полученные результаты. Ведь самые активные среди потенциальных эмигрантов – это и дети, и молодежь в возрасте от 15 до 29 лет. Таковых среди этой возрастной категории аж 44%. Как правило, у них побудительными мотивами является стремление просто переменить обстановку, повидать свет, устроиться там, где лучше, причем, по их мнению, за рубежом их примут с распростертыми объятиями, «не то что здесь», где родители заставляют учиться и диктуют свою волю, а девушки не любят. Кстати, в этой возрастной группе обычно рекордное количество людей, которые ни языка не знают, ни профессии не имеют, и слабо представляют, чтобы они там в реальности делали, если бы вдруг оказались, где хотят.

Среди следующей возрастной группы, от 30 до 45 лет, показатели примерно равны среднему уровню – 22%. Наименьшее количество желающих эмигрировать – люди в возрасте от 46 до 60 лет. Эта категория прекрасно отдает себе отчет, что вопрос носит исключительно умозрительный характер, на уровне, если «прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете».

Среди предпочтений желающих уехать россиян доминируют страны с весьма высоким уровнем жизни. На первом месте Германия, с которой хотели бы связать свою жизнь 15% потенциальных эмигрантов. Почетное «серебро» у США, где рай земной грезится еще 12% из тех, кто не хотел бы связать свою жизнь с Россией. Третье место, а вернее, места, поскольку целая группа стран добилась равных предпочтений – по 5% из желающих покинуть свою страну отдали предпочтение Испании, Японии и Канаде. Еще 4% мечтают о жизни во Франции.

И, хотя опрос носит действительно умозрительный характер, подобно гаданию о том, что делала бы бабушка, если бы дедушка с ней кое-чем поделился, российским властям не стоит этими соображениями успокаивать себя. Поскольку двери открыты, и «в Париж по делу срочно» стало обычной реальностью, самые целеустремленные и талантливые могут свои желания воплотить в жизнь. А стране от этого лучше явно не станет.

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