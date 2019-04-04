Аэрофлот снова признан самым узнаваемым авиационным брендом в мире

Среди победителей по результатам исследований в разных номинациях стали глобальные бренды, как Ferrari, Coca-Cola, Hilton, Shell. Их оценивали не только по известности, но и по таким критериям, как корпоративная репутация, степень лояльности клиентов и удовлетворенности персонала, а также инвестиции в маркетинг.

Награждение победителей состоялась на днях в Королевском автомобильном клубе Лондона - одном из старейших и самых известных аристократических клубов мира.

Аэрофлот в рейтинге набрал 89,9 баллов из 100 возможных. «Аэрофлот в этом году по показателю силы бренда достиг элитного уровня AAA+. В компании правильно понимают основные принципы успеха: постоянное обновление парка воздушных судов, поддержание лояльности пассажиров и предоставление услуг высшего класса на борту», — заявил на церемонии награждения генеральный директор Brand Finance Дэвид Хэй.

У Аэрофлота за 2018 год выросла не только сила, но и цена бренда: она увеличилась на 6% до 1,5 млрд. долларов.

- Нас выбирают миллионы путешественников в самых разных странах. Их отзывы — главный критерий, который ежегодно обеспечивает нам десятки престижных наград и высоких мест в авторитетных рейтингах. Несмотря на сложную геополитическую обстановку, мы уверенно движемся к достижению стратегических целей, главная из которых — укрепить статус России как великой авиационной державы и дать ей мощный гражданский воздушный флот, — заявил генеральный директор Аэрофлота Виталий Савельев.