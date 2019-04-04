Глава Рослесхоза объяснил, как сохранить российские леса

Так и лесное богатство страны проще учитывать, и доход от лесопользования мимо государственной (читай, нашей с вами) кассы не уйдет. Можно даже создать госкорпорацию, которая проследит за состоянием лесных ресурсов, сама будет заготавливать древесину и направит доходы в бюджет. Об идеях реформации Лесного кодекса рассказал в интервью «Ъ» глава Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза), заместитель министра природных ресурсов Иван Валентик. Он сообщил, что уже в мае его министерство представит свои предложения в правительство РФ.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Когда в 2007 году при принятии Лесного кодекса управление лесами передали регионам, начался хаос. Каждый регион постарался выстроить свою систему управления, которая не всегда срабатывала так, как требовалось. В итоге имущество, переданное регионам (техника, самолеты и прочее оборудование), почти свелось к нулю. По словам Ивана Валентика, из 120 единиц воздушных судов в регионах осталось всего восемь. Теперь в Рослесхозе не могут точно определить существующее количество и качество лесных ресурсов, хотя до реформации 2007 года, вся информация об этом стекалась наверх.

- В 2006 году у Рослесхоза была практически полная информация о лесном фонде, а сейчас есть только 15 процентов данных о его количественных и качественных характеристиках, - подчеркнул министр.

Не могут справиться регионы и с «черными лесорубами». Хорошо охранять, защищать и восстанавливать леса не получается, например, у Бурятии, Забайкалья и Приморья. Хотя есть и положительные примеры. В Иркутской области наладили полный обмен информацией с федеральной информационной системой, хорошо спланировали работу с Федеральной таможенной службой и РЖД. Результаты налицо - регион в четыре раза увеличил доходы от лесопользования и уменьшил объем незаконно заготовленной древесины в 10 раз. Но это чуть ли не единичный пример, так что вопрос, как стране дальше работать с лесным фондом, определенно назрел.

ЗАЩИТА С ВОЗДУХА

Значительный ущерб лесным ресурсам наносят пожары. Но регионы, которые обязаны устранять возгорания при дефиците авиатехники, не справляются с ними. В Рослесхозе надеются вернуть контроль за авиацией себе и закрепиться для начала на Байкальской территории – одном из самых уязвимых регионов. Сделать это планируется к июню 2019 года, как раз в пожароопасный период.

Дальше, в течение трех лет, авиационные силы должны будут расширить сферу влияния, чтобы «Авиалесоохрана» могла обнаруживать и тушить пожары во всех наиболее уязвимых субъектах. По статистике таких в России не более десяти. Чтобы охватить эти регионы, достаточно 2,5–3 тысяч десантников, считает Иван Валентик.

КОНТРОЛЬ СВЕРХУ

Если обратиться к цифрам, то по последним официальным данным площадь лесов в России составляет 1,2 миллиарда га. Бизнес арендует из них всего около 170 миллионов га. На этих территориях частные компании заготавливают древесину и как могут занимаются лесовосстановлением. Еще 70–80 миллионов га используются в других целях – для строительства объектов, создания рекреационных зон и так далее. В итоге порядка 950 миллиардов га российских лесов тянут из казны деньги на свое содержание и не приносят никакого дохода.

Чтобы разрешить эту ситуацию, Иван Валентик предложил централизовать полномочия и создать федеральную лесную службу на базе Рослесхоза. Хорошим подспорьем в решении управленческих задач станет и создание госкорпорации.

- Она бы могла вобрать в себя вопросы, связанные с выполнением лесохозяйственных мероприятий на территории, которая сегодня не передана бизнесу, а это около 80%, - отметил он в интервью.

Идея госкорпорации – это не новшество. Опыт создания такой структуры есть у других стран, например, у финнов. В Финляндии госкорпорация ведет хозяйство в лесах, не находящихся в частной собственности, охраняет и восстанавливает их, а также занимается заготовкой древесины. Финская компания зарабатывает десятки миллионов евро в год и половину своего заработка передает в бюджет страны. По мнению главы Рослесхоза, по аналогии можно сделать и в России, хотя есть другие варианты. Например, создать такую организацию на уровне регионов, но при условии, чтобы она вела свою деятельность через госучреждения.

Рослесхоз уже подготовил соответствующий законопроект. Причем его поддержали Минэкономразвития России и Минфин России. Сейчас осталось получить заключение в Министерстве юстиции Российской Федерации, и можно вносить законопроект на рассмотрение правительства РФ.

ЦЕНА ЛЕСА

Еще одно предложение Рослесхоза - изменение стоимости аренды. По словам Ивана Валентика, подход к ценообразованию в отрасли не соответствует современным требованиям. Сейчас средняя ставка платы для арендатора - 98 рублей за кубометр древесины. В структуре себестоимости продукции из дерева — это всего 4%-8%. Для сравнения: во всем мире соотношение составляет примерно 40%. В него заложены рентабельность, биржевой курс, логистика, стоимость работ по восстановлению леса. Если бы все это учитывалось и в России, то аренда составила бы 500–600 рублей за кубометр. Хотя резко поднимать арендную плату никто, конечно, не планирует. Замминистра предлагает отталкиваться, прежде всего, от цены леса на бирже. Если его стоимость растет, то и аренда тоже, и, наоборот, уменьшается при падении цен.

В настоящее время в Рослесхозе заняты тем, что проверяют арендаторов – законно ли они заключили договор аренды лесных участков, исполняют ли требования договора, в каком объеме рубят лес и адекватно ли восстанавливают его. По поручению правительства проверить предстоит около семи тысяч договоров.

- Мы будем в основном проверять тех, кто сегодня не имеет собственных мощностей по переработке древесины... Либо вы занимаетесь глубокой переработкой древесины и арендуете участок, либо через договоры купли-продажи получаете древесину по более высокой цене, - подчеркнул Иван Валентик.

КАДРОВЫЕ РИСКИ

Бытует мнение, что монополизация отрасли скажется на человеческом ресурсе. Некоторые эксперты боятся того, что специалисты просто не пойдут работать в федеральную структуру. Однако Иван Валентик так не считает. Он заверил, что людям, которые до этого работали в частных компаниях, станет только лучше.

- Во-первых, работать проще, заработная плата будет высокая, постоянно есть объемы работ. Во-вторых, частники сохранят свою нишу, потому что никто не передает на федеральный уровень вопросы, связанные с проектированием конкретных лесных участков и проектами освоения лесов, - пояснил он.