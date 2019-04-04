2019-04-04T19:09:29+03:00
Политика

Выборы: логика закона

Осенняя избирательная кампания в единый день голосования 8 сентября еще не объявлена, но фактически уже стартовала
Александр Брод, Член Совета по правам человека (СПЧ), Сопредседатель Ассоциации по защите избирательных прав «Гражданский контроль»
Поделиться:
Изменить размер текста:

Предстоят дополнительные выборы депутатов Государственной Думы в трех округах, выборы глав 16 регионов, депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах РФ. А еще выборы мэров, глав муниципальных образований. Кампания ожидается насыщенная и конкурентная.

Ассоциация по защите избирательных прав «Гражданский контроль», образованная в 2007 году, традиционно планирует участие в мониторинге предстоящих выборов. Наши эксперты уже посетили Санкт-Петербург, Республики Татарстан и Башкортостан, Ставропольский край, провели встречи с правозащитниками и экспертами. Скоро начнем помогать региональным Общественным палатам в подготовке наблюдателей, открытии «горячих линий» по связям с избирателями, создании экспертных площадок для анализа обращений, всех стадий избирательной кампании.

Встречи в регионах убеждают: в последние годы наблюдается рост доверия россиян к избирательным процессам и их итогам. Эти личные наблюдения подтверждают и данные социологических опросов на старте избирательных циклов. Так, прошлой весной социологи зафиксировали максимальный показатель доверия к результатам выборов за всё время измерений - 60%. В 2004 и 2008 годах цифра была ниже - 53%, в 2012 году - 44%. При этом шесть лет назад было больше и тех, кто не доверял результатам выборов - 14%. Сейчас таких вдвое меньше - 7%.

Большая заслуга в этой «оттепели» настроений избирателя лежит на деятельности ЦИК РФ, заданных высоких стандартах, определяющих чистоту и прозрачность выборов, противодействие административному ресурсу. Этот вектор позитивно ценил избиратель. По данным ВЦИОМ, почти две трети россиян - 63% - характеризуют ЦИК как орган, стремящийся сделать выборы справедливыми и демократическими, в начале 2016 года эта доля составляла 40%.

В своих решениях ЦИК руководствуется законом. А правда подчас является горькой и нравится не всем. Например, закон гласит, что депутат Государственной Думы не может иметь зарубежных счетов, они должны быть закрыты еще до регистрации кандидатом. Бизнесмен Павел Грудинин, регистрируясь кандидатом в депутаты Государственной Думы, не указал наличие у себя счетов в иностранных банках, а при подготовке к регистрации в кандидаты в Президенты России сам закрыл эти счета, что является доказательством их наличия в 2016 году и, следовательно, их сознательного утаивания. То есть своим неправомерным действием еще в 2016 году перечеркнул свое право на думский мандат. Это четкая логика закона.

11 апреля на площадке ЦИК состоится очередное заседание научно-экспертного совета, который объединил авторитетных экспертов разных взглядов и подходов. Будем обсуждать вопросы подготовки к выборам, использование технических средств, как поставить заслон недостоверной информации о выборах. Чтобы резонансные случаи недобросовестного участия в выборах усилиями технологов не превращались в информповоды для сомнительного политического пиара.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В. Р. Соловьев и Марк Твен, открытый экс-министр Абызов и укрупнение колхозов
Последняя неделя перед выборами президента Украины лишила душевного равновесия не только украинский политикум - это-то естественно, поливание друг друга дурнопахнущей органической материей есть непременный атрибут демократических выборов
Новости 24
Пуск «Союза» с космодрома Куру отложили на полчаса
Зонд "Хаябуса-2" грядущей ночью взорвет астероид Рюгю
Два американских самолета провели разведку у российских границ
Прощание с Георгием Данелией состоится в Доме кино в Москве
Зеленский пригласил Тимошенко стать «независимым арбитром» на дебатах с Порошенко
Учительница из Барнаула будет вести рубрику о здоровом образе жизни в соцсетях издательства «Просвещение»
НАТО согласовала меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море
Грузовой корабль «Прогресс МС-11» долетел до МКС за рекордное время
Прощание с Алексеем Булдаковым пройдет в Доме кино
Захарова прокомментировала использование в японских учебниках Южных Курил
Международные резервы России увеличились до $489,5 млрд
Ушаков: Путин и Нетаньяху «обстоятельно» обсудили тему Сирии
В работе сервисов «Яндекс» произошел сбой в работе
Научным сотрудникам в России повысят зарплату
В Киеве переименовали улицу Героя СССР Ивана Кудри в улицу сенатора Маккейна
Суд продлил арест полковнику Захарченко
Помпео: в эпоху соперничества с Россией НАТО продолжит добиваться мира силой
Чижов заявил, что газовая директива ЕС не мешает строительству «Северного потока - 2»
Порошенко согласился пройти тест на алкоголь и наркотики перед дебатами