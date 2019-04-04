Выборы: логика закона

Предстоят дополнительные выборы депутатов Государственной Думы в трех округах, выборы глав 16 регионов, депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах РФ. А еще выборы мэров, глав муниципальных образований. Кампания ожидается насыщенная и конкурентная.

Ассоциация по защите избирательных прав «Гражданский контроль», образованная в 2007 году, традиционно планирует участие в мониторинге предстоящих выборов. Наши эксперты уже посетили Санкт-Петербург, Республики Татарстан и Башкортостан, Ставропольский край, провели встречи с правозащитниками и экспертами. Скоро начнем помогать региональным Общественным палатам в подготовке наблюдателей, открытии «горячих линий» по связям с избирателями, создании экспертных площадок для анализа обращений, всех стадий избирательной кампании.

Встречи в регионах убеждают: в последние годы наблюдается рост доверия россиян к избирательным процессам и их итогам. Эти личные наблюдения подтверждают и данные социологических опросов на старте избирательных циклов. Так, прошлой весной социологи зафиксировали максимальный показатель доверия к результатам выборов за всё время измерений - 60%. В 2004 и 2008 годах цифра была ниже - 53%, в 2012 году - 44%. При этом шесть лет назад было больше и тех, кто не доверял результатам выборов - 14%. Сейчас таких вдвое меньше - 7%.

Большая заслуга в этой «оттепели» настроений избирателя лежит на деятельности ЦИК РФ, заданных высоких стандартах, определяющих чистоту и прозрачность выборов, противодействие административному ресурсу. Этот вектор позитивно ценил избиратель. По данным ВЦИОМ, почти две трети россиян - 63% - характеризуют ЦИК как орган, стремящийся сделать выборы справедливыми и демократическими, в начале 2016 года эта доля составляла 40%.

В своих решениях ЦИК руководствуется законом. А правда подчас является горькой и нравится не всем. Например, закон гласит, что депутат Государственной Думы не может иметь зарубежных счетов, они должны быть закрыты еще до регистрации кандидатом. Бизнесмен Павел Грудинин, регистрируясь кандидатом в депутаты Государственной Думы, не указал наличие у себя счетов в иностранных банках, а при подготовке к регистрации в кандидаты в Президенты России сам закрыл эти счета, что является доказательством их наличия в 2016 году и, следовательно, их сознательного утаивания. То есть своим неправомерным действием еще в 2016 году перечеркнул свое право на думский мандат. Это четкая логика закона.

11 апреля на площадке ЦИК состоится очередное заседание научно-экспертного совета, который объединил авторитетных экспертов разных взглядов и подходов. Будем обсуждать вопросы подготовки к выборам, использование технических средств, как поставить заслон недостоверной информации о выборах. Чтобы резонансные случаи недобросовестного участия в выборах усилиями технологов не превращались в информповоды для сомнительного политического пиара.