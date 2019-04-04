Победителей Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» объявят на ПМЭФ

Торжественное награждение победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов по развитию регионов «Моя страна – моя Россия» состоится в рамках ПМЭФ-2019.

Конкурс проводится с 2003 года и ориентирован на учащихся и студентов, молодых педагогов, специалистов, лидеров местных сообществ и авторов молодежных инициатив в возрасте от 14 до 35 лет. С 2019 года конкурс вошел в перечень проектов открытой платформы «Россия – страна возможностей», созданной по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Номинации конкурса охватывают почти весь спектр вопросов социально-экономического развития российских территорий.

«Участники конкурса – молодежь из всех субъектов Российской Федерации, люди с активной и ответственной позицией в решении локальных проблем социально-экономического развития территорий, в укреплении государственного единства и целостности России. Площадка ПМЭФ не случайно выбрана для объявления победителей и проведения торжественного награждения. ПМЭФ – это территория диалога и общения, уверен, что для победителей конкурса участие в мероприятиях Форума будет бесценным опытом и весомым дополнением к основному призовому фонду», – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

«Конкурс „Моя страна – моя Россия“, безусловно, содействует формированию условий для проявления социально-значимой общественной активности молодежи. Он стал точкой притяжения для юных людей, мотивированных принять ответственное участие в жизни и развитии нашей страны. Проекты участников конкурса не только нацелены на формирование образа будущего России, но и способствуют продвижению социальных лифтов, создают возможности для личностной и профессиональной самореализации молодых граждан нашей страны в различных сферах деятельности», – отмечает в своем приветствии участникам конкурса министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.

Координатор проекта «Моя страна – моя Россия» Лариса Пастухова считает, что награждение победителей конкурса в ходе ПМЭФ-2019 может дать участникам дополнительные стимулы для личностного развития и развития своих проектов: «Возможность рассказать о своем проекте на Форуме, который собирает ведущих лидеров в политике, экономике и социальной сфере – это источник вдохновения и новых идей для наших участников и победителей, а также возможная основа для будущей интеграции проектов конкурса „Моя страна – моя Россия“ с более крупными, масштабными –инициативами. Наша задача – наглядно показать победителям конкурса, что их сегодняшняя победа – это только начало их большого пути и развития».

Организаторами конкурса «Моя страна – моя Россия» выступают Общероссийский союз общественных объединений «Молодежные социально-экономические инициативы», АНО «Россия – страна возможностей», Российская академия образования. Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ, Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Фонда Росконгресс, Российского общества «Знание», Национального фонда подготовки кадров и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и др.