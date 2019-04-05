Почему Киев захотел «дружить с Москвой навеки» три с половиной столетия назад

Отчего Хмельницкий не пошел за такой грамотой к польскому королю или турецкому султану и в чем историческое значение события более чем трехвековой давности — об этом «КП» рассказали известные историки Евгений АНИСИМОВ и Александр ЗАКАТОВ.

ШЛЯХТЕ НЕ ХВАТАЛО ЗЕМЕЛЬ

- Как таковая Украина к 1654 году существовала в зависимости от Речи Посполитой и была в очень трудном положении_ - считает профессор Высшей школы Экономики Анисимов, - Ей было трудно существовать не имея естественных границ. И у них не было иного выхода как присоединиться к России. Хмельницкий собрал старшин и так прямо об этом и сказал. С поляками отношения были испорчены начисто. С турками был неприятный эпизод тоже. И единственное государство православное — Москва.

- На каких условиях вступали в состав Российского государства?

- СтаршИна представила свои условия. Не с потолка они были. Запорожская Сичь входила в состав Великого княжества Литовского, а вместе с ним в Речь Посполитая. И привилегии у запорожцев, и весомые права в этих рамках были. Но вот беда: восточные земли литовского княжества стали местом колонизации польской шляхты. У ней не хватало собственной земли. Крепостное право на эти территории стали распространять. И эти земли не были равноправны с поляками. Но все же сохранявшиеся у Сечи привилегии старшины хотели перенести на договор с Москвой.

- Какие именно привилегии?

- Главная привилегия — наличие демократии в запорожской республике. Украинская демократия предполагала большую самостоятельную власть гетмана. В Речи Посполитой гетман был одним из влиятельнейших людей.

- Хмельницкий гетманом был?

- Хмельницкий был сотник реестрового казачества. Это казаки, которые входили в состав реестра - и тем самым в армию Речи Посполитой. А Запорожская сечь — это вольница. Внесистемная. Провозгласив независимость, Хмельницкий был объявлен гетманом. Повторяя уклад, что было в Польше — коронный гетман, литовский, а он стал Гетманом Украины. И высокая должность и права, характерные для великих гетманов литовских и великих гетманов польских были Хмельницким воспринято.

- Для Москвы не чересчур?

- Да, Москва подробной вольницы присоединенным народов никогда прежде не допускала. Хмельницкий обратился к присланному из Москвы боярину Бутурлину о том, что государь московский должен подписать эти статьи Переяславские, которые обеспечивают ему самому и Украине в целом автономию. Бутурлин сказал — идите под государеву руку, езжайте в Москву, а государь у нас добрый. И боярская дума, рассмотрев все эти положения — приняла их. Образовался уникальный момент существования русского государства - когда его часть оказалась автономной.

Богдан Хмельницкий. Фото: wikimedia.org

ДОХОДЫ ГЕТМАНА

- Они могли сами избирать гетмана, сами вести переговоры с зарубежными странами, сами решать судебные дела свои?

- Да, это все было. Главное — финансовая и административная независимость. Московские воеводы над ними не стояли. Гетманские доходы никто не контролировал. Суд - свой. Это все взяли из Речи Посполитой — которая тогда была демократической страной. Но долго русское самодержавие не могло допускать существование подобных формирований в своем составе. И постепенно наращивало давления на Украину.

- Началось давление при Петре?

- В 1689 году в Москве произошел переворот. Петр первый пришел к власти. В это же время — случайно или нет — в Москву приехало большое посольство гетмана Мазепы. Он добился расширения своих полномочий. Гетман имел право самостоятельного общения с заграницей — очень широкое. Москва посылала какого-нибудь очень серьезного дьяка чтобы с гетманом переговорить. Гетман имел сеть агентов в Польше и Турции. И У Мазепы установились замечательные отношения с Петром — до начала Северной войны.

- И Мазепа предал Петра?

- Получилось, что шведы и русские сражались на территории Украины, а все органы власти временно прекратили действие — Земские соборы, Боярская дума и так далее. Была установлена диктатура. И Украина подпала под действие диктатуры. Эмиссаром туда был направлен Меньшиков. Мало того, что казаков заставляли строить Петербург и заставляли строить новую крепость в Киеве. Все было жестоко. Но казаки — не русские крепостные крестьяне. Это свободные люди. И в кругу казаков появилось недовольство тем, что делается. Мазепа это четко чувствовал. СтаршИна давила на него — чтобы сохранить прежнюю власть. Но Петр уже в 1707-м повел реформу и появилась Киевская губерния.

В ПОЛЬШЕ ВОЙ ОТ КАЗАКОВ

- Реестровых казаков было 60 тысяч - или их становилось больше?

- Их число плавало. Петр их использовал - и они не были против, потому что их посылали громить Польшу. С турками тогда старались не сталкиваться — это означало открыть второй фронт.

Когда крымские татары делали набеги, они доходили до Киева — потому что в это время украинское войско «гуляло» в Литве . А в Польше вой стоял от казаков. Но казаки были недовольны, что Северная война идет на их территории. А Петр пытался там сделать мертвую зону. Ключевский позже скажет, что Петр во время войны так разорил собственную страну, что хуже неприятеля. Украинцы же не хотели, чтобы их дома сжигали. И потому возникло сильное недовольство русской властью. Все это и послужило причиной «измены Мазепы». Украинские историки считают - он пытался реализовать те положения, которые были заложены жалованной грамотой. Но Мазепа поступил скверно и с этической и с человеческой точек зрения. Он не боролся за независимость. Он хотел присоединиться к шведскому королю. То есть речи о независимости Украины - если говорить о телодвижениях Мазепы - не шло.

- Насколько Москва соблюдала те гарантии, который дал царь Алексей Михайлович в 1654-м?

- Тут двоякая ситуация. То, что касалось доходов гетмана — это было сохранено. Он обладал колоссальными финансовыми возможностями. Россия медленно двигалась на юг, подобно реконкисте испанской. Сначала беглые казаки, потом крепости, потом помещики. Движение русской власти было последовательным. Но не все сразу получалось — опасность со стороны крымских татар вынуждал русскую власть считаться с автономией Украины. Как буферной зоны. Был бы Мазепа, не было бы Мазепы - но Киевская губерния была бы. Это была общая тенденция усиления самодержавной власти. И в этом смысле история с Мазепой — это неудачная попытка защитить собственные привилегии. Но не получилось.

БОГДАН — ГЕРОЙ ИЛИ НЕТ?

- Так Хмельницкий герой или антигерой?

- У него никакого выбора не было. Он был поставлен в положение, когда поляки его бы задушили. Легко его осуждать. Но поляки бы устроили ему такую резню, которую украинцы устраивали евреям. Решение Хмельницкого было наиболее рациональным. Хотя Москва и не обладала такими колоссальными ресурсами, как, например, Османская империя. Когда в 1642-м казаки захватили Азов, Москва от него была вынуждена отказаться — бороться с османами было не по силам. А когда Богдан это предложил Москве — возник большой соблазн. Вроде бы богатые земли. Но это аннексия чужой территории — Украина была частью Речи Посполитой. С которой у России были все необходимые договоры. И в Москве долго колебались.

- Алексей Михайлович не сразу принял решение?

- Не сразу. Считается, что патриарх Никон был инициатором воссоединения. Церковная политика борьбы с наступающим католицизмом и униатством. И когда Россия ввязалась в войну с Польшей, а потом со Швецией — тут уж надо было соглашаться с тем, что предлагает Богдан. Полагая, что мол ничего - мы ребята до вас потом доберемся.

- Северная война ударила по вольнице?

- Когда началась Северная война, то поляки требовали возвращения им украинских земель. Особенно на Правобережье Украины. Петр с одной стороны соглашался, с другой стороны писал Мазепе: тяните время, не отдавайте. А когда Росия потерпела поражения в войне с Турцией, то одним из условий мира с турками было - что Правобережная Украина будет возвращена Речи Посполитой. И тогда были переселены тысячи украинцев с Правобережья, которое заняли поляки. А Днепр, который был хребтом Украины, стал ее границей. На Левобережье — московские порядки, суржики. А Правобережье — полонизированная территория. Это просматривается до сих пор.

- Такой ценой с поляками был заключен мир?

- Да, и мы купили за 160 тысяч рублей Киев. В 1686 году. При царице Софье. Поляки пошли на это с большой неохотой. С условием, что русские выступят союзниками поляков в борьбе с Турцией за владение Крымом. Поляки долго не ратифицировали Вечного мира, по которому Киев переходил к Москве. Когда Украина разделилась на две части — это стало трагедией для украинского народа.

- Масштаб фигуры Богдана Хмельницкого мировой?

- Это уровень Вашингтона или Боливара. Тех, кто является национальными героями в завоевании независимости. Важно, что уже войдя в состав России, он вел переговоры со шведами перед своей смертью. Петр Первый в 1723 году писал, что все гетманы Украины изменники — кроме Богдана. Но он не знал, что и Богдан вступил в переговоры со шведами. У Петра было страшное недоверие украинской старшИне. Когда было Полтавское сражение шесть драгунских полков стояли, окружив казаков — чтобы они вдруг не начали за шведов воевать.

Хмельницкий очень крупная личность. В украинской истории точно. Когда поляки вернулись на Правобережье,и они разорили его церковь и его могилу. Для поляков он был чудовищем, а он был героем.

Александр ЗАКАТОВ:

Богдан пришел к царю - это было воссоединением, а не присоединением

- Русский царь Алексей Михайлович даровал казакам Войска Запорожского в 1654-м году те же права и привилегии, что им давали польские и литовские правители — или расширил их круг?

- С вооруженным сословием вынуждены были считаться все - и в то же время все старались их использовать для защиты внешних рубежей, но при том вынужденно смирять их буйство иногда. Неподконтрольность и желание пограбить у казаков никуда не делись, как и страсть выполнять не волю правительства, а свою собственную.

- Но мы все же с казаками были единоверцами и весьма близкой родней, в отличии от поляков...

- Да, польские короли тоже заигрывали с казачеством - но для них православное казачество было более опасно, чем для православного царя, единоверного. И потому поляки всячески старались сократить и свети число реестровых казаков — способных к войне - к минимуму. А русский царь, наоборот, был заинтересован в поддержании баланса, чтобы отражать любые нападения.

- Стремление малороссийского казачества к Москве и вбыло связано в том числе с тем, что посольство из Москвы в Польшу весной 1653 года закончилось неудачей?

- Да, и в Москве понимали, что неизбежны войны и с Польшей, и с турками. И какие бы соглашения не были - конфликт произойдет — и хотели нарастить силы. Клятва на верность означала взаминые обязательств - чтобы запорожцы и сами себя могли защитить, не обращаясь каждый раз к Москве, и чтобы в случае войны можно было опереться на реально существующую военную силу.

- Запорожцы было принципиально отстоять перед Москвой свое право на прием беглых, то есть свободу крестьянства на территории Малороссии?

- Это вообще было свойством казачества. С Дону выдачи нет, с Сечи выдачи нет. Туда бежали и крепостные, конечно, но вообще, то бежали люди сильные волей. И под угрозой их возращения и жестокого наказания в русское царство они у запорожцев просили их принять — и казаки их принимали. Тех, кто мог стать достойным соратником в их борьбе - их принимали в казаки.

- Почему Алексей Михайлович дал право запорожцам самим вести переговоры с зарубежными послами — за исключением послов от Польши и турков?

- Хмельницкий был непростой политический деятель. Сегодня его принято идеализировать. Говорят, что он был верным русскому царю. Но он мог лавировать — и лавировал, чтобы обезопасить себя. И договоренность у Москвы была не конкретно с Хмельницким — а с гетманом Малороссии, главою Запорожского Войска. Договоренности с другим гетманом могли и поменяться. И что-там могло не сложиться с договороспособностью… И уверенности твердой , что казаки не вернуться к интригам не ыло— и они после смерти Хмельницкого вернулись к этим интригам. Ну, а соседи-поляки всегда были недовольны восточной вольницей. А казаки всегда готовы были играть на противоречиях между сильными государствами, чтобы выторговать себе лучшие условия.

- Почему Хмельницкого позже обвиняли в том, что Москва не дала Киеву тех свобод и прав, которые казаки требовали?

- Это все был элемент политической борьбы. Враги Хмельницкого оставались и на Днепре. Были те, кто хотели занять его место. И все что было связано с его именем, они подвергали критике.

- «Быть в послушании навеки» — так заканчивается Жалованная грамота.

- Тогда это была общая формула. Она подразумевала следование ей, но, ничего вечного не бывает. Россия сама нередко нарушала такие формулировки — в Георгиевском трактате, например, обещали сохранить Грузинское царство навеки.

- Москва соблюдала положения Жалованной грамоты?

- В Малороссии начали нарушать положения еще раньше, чем умер Хмельницкий. А после его смерти начались шараханья и колебания и окончательно это было закреплено, когда гетман Мазепа явно изменил — а не просто вел двойную игру. Привелегии при том еще оставались. Но упразднили их все при Екатерине Великой. Век спустя после жалованной грамоты был отменен институт гетманства.

- Это один из самых значимых договоров в истории государства Российского?

- Всегда считалось что это не просто присоединение - а воссоединение. То есть то, что досталось от отцов. Так считали Рюриковичи, так считали Романовы. И считали, что не отбирают, а возвращают. То, что им принадлежало как государям, которым бог доверил управление всей русской землей.

- Почему Хмельницкий выбрал Москву — а не поляков или турков?

- Главным было ощущение духовной, религиозной, национальной общности с Москвой. Казаки не читали себя нерусскими. Считали себя принадлежащими к единому славянскому миру. К православной его части. Вспомните, что Гоголь написал. Последние слова Тараса Бульбы: пусть же видят и ближние и дальние народы, что поднимается в Русской земле свой царь и не будет в мире силы, которая не покорилась бы ему.

Это Гоголь не придумал. Он отразил те чаяния, которые были у очень многих жителей Малой Руси.