Полковник Захарченко предоставил справки, что он глава фирмы, чтобы ему и звезде «Холостяка» дали визу в США

Полковник Дмитрий Захарченко, в квартирах которого нашли 9 миллиардов рублей в черных пакетах и который теперь ждет суда - в 2013 году, чтобы без проблем получить визу в США для себя и своей супруги, звезде шоу «Холостяк» Яны Саратовцевой предоставил справку о том, что он является главой коммерческого предприятия и его ежемесячный доход составляет 300 тысяч рублей. Об этом сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной.

Куренной напомнил, что в данный момент рассматривается иск прокуратуры об изъятии у Захарченко в доход государства имущества на сумму почти 500 млн рублей. "Один из эпизодов - это поездка Захарченко и его близкого человека Саратовцевой в США. Для получения американской визы требуется большой пакет документов, в том числе подтверждение финансовой состоятельности, но с места работы в МВД справки о доходах Захарченко показалось недостаточно, и он представил справку в посольство США о том, что с 17 октября 2008 года по 2013 год он был трудоустроен в качестве замгендиректора ООО с официальным доходом в 300 тыс. рублей", - сказал Куренной, выступая на интернет-канале Генпрокуратуры "Эфир".

Совсем не случайное совпадение, что в этой же компании, также в должности замгендиректора, работала и Саратовцева, но должностной оклад у нее был скромнее - в размере 200 тыс. рублей.

Яна Саратовцева любила демонстрировать подписчикам свою роскошную жизньФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Надо отметить, что брак Саратовцевой и Захарченко продлился всего несколько месяцев, однако же, вышла из этого союза участница реалити-шоу на ТНТ обеспеченным человеком.

В течение долгого периода после ареста бывшего мужа и обысков у его родственников, звезда телешоу «Холостяк» закрыла свою страницу в Instagram и не выходила в Сеть более полугода. При том, что в период недолгого брака с Захарченко и уже после развода Яна Саратовцева любила демонстрировать подписчикам свою роскошную жизнь — отдых за границей и дорогие подарки от мужа. Например, известно, что на свадьбу невеста получила от него Porsche Cayenne за 6 млн рублей и драгоценности общей стоимостью в 350 тысяч долларов США. Кроме того, в коллекции Саратовцевой есть роскошные украшения от Jacob&Co, David Morris, de Grisgono, отдельные экземпляры содержат бриллианты по 20 карат.

Брак Саратовцевой и Захарченко продлился всего несколько месяцевФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Напомним, что бывший врио главы управления «Т» ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко был задержан в Москве в ходе спецоперации ФСБ 9 сентября 2016 года. При обысках в его автомобиле, рабочем кабинете и квартирах, принадлежащих его семье, было изъято не менее 8,5 млрд рублей преимущественно в валюте. Захарченко были предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ — 285 («Злоупотребление должностными полномочиями»), 290 («Получение взятки») и 294 («Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования»).

К слову, у полковника-миллиардера, помимо уже ранее обнаруженного и изъятого имущества, найдена недвижимость на 231 млн рублей, ценные бумаги на 208 тыс. долларов и ювелирные изделия более чем на 10 млн рублей. Кроме того, прокуроры выявили счета, на которые перечислялись деньги за аренду от использования недвижимости Захарченко. На этих счетах находилось 35 млн рублей. По словам Куренного, у соответчиков по иску Захарченко обнаружено еще около $2,5 млн на счетах и в банковских ячейках.