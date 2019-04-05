Невероятно! После родов звезда «Полицейского с Рублевки» выглядит даже лучше, чем за год до беременности

София Каштанова живет на две страны: Россию и Мексику. Мать артистки вышла когда-то замуж за мексиканца, поэтому все детство София провела там. И сейчас если нет в Москве работы и съемок, красавица- артистка старается улететь на свою вторую родину, чтобы немного отдохнуть от cтоличного, бешеного ритмов. Большую часть беременности звезда тоже провела на берегу Карибского моря, поэтому новость о том, что Каштанова стала мамой стало неожиданностью для ее поклонников. Но еще больше они удивились, когда через 1,5 месяца после родов звезда сериала «Полицейский с Рублевки» опубликовала фото в купальнике, где похвасталась стройной и подтянутой фигурой.

«Тело человеческое способно творить чудеса!» — отметила София.

sofiacastanova Привет , дорогие ! Я немного потерялась , так что поздравляю с опозданием !

Поклонники удивились, как Каштанова так быстро вернулась в форму. «А как вам удалось так быстро похудеть после родов?», «После дня Х выглядите вы, конечно, шикарно», «Роскошная! Нет слов!», «Фигура огонь», , — написали ей в комментариях.

А кто-то даже нашел фото Каштановой, сделанной год назад, и отметил, что после родов она стала выглядеть даже лучше. Материнство сделала актрису очень женственной, а ее красоту утонченной.

Надо отметить, что пол ребенка и имя отца звезда по-прежнему держит в секрете. Известно только что ближайшее время Каштанова проведет в Мексике, чтобы малыш окреп и уже был готов к трансатлантическим перелетам.