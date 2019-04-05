2019-04-05T16:42:19+03:00
Здоровье

Лишиться водительских прав из-за аллергии - кому это грозит

В России досрочно начался сезон цветения растений, и в СМИ появились сообщения, что сотрудники ГИБДД открыли «охоту» на аллергиков [советы врача-аллерголога]
Анна НИКОЛАЕВА
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Центр погоды «Фобос» сообщил, что весна в этом году началась на 10 дней раньше обычного и досрочно зацвели растения-аллергены.Центр погоды «Фобос» сообщил, что весна в этом году началась на 10 дней раньше обычного и досрочно зацвели растения-аллергены.Фото: Анастасия ОСИПОВА
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В Интернете бурно обсуждают пост, который разместил в соцсетях один из водителей. Молодой человек уверяет, что инспектор ГИБДД с подозрительной заботой интересовался самочувствием водителя, нет ли у него аллергии и не принимал ли он перед поездкой антигистаминных препаратов (то есть лекарств от аллергии). Узнав, что нет, инспектор очень расстроился. Коллеги-автомобилисты, включая автоюристов, сетуют: для аллергиков сейчас действительно наступают непростые времена.

Центр погоды «Фобос» сообщил, что весна началась на 10 дней раньше обычного и досрочно зацвели растения-аллергены. К тому же сухая погода в столичном регионе помогает распространению пыльцы, в то время как дожди могли бы смывать ее. Аллергики достают из своих аптечек антигистаминные препараты. А в инструкциях ко многим таблеткам - предупреждение: может снижать концентрацию внимания, вызывать сонливость, головокружение. Поэтому запрещается или не рекомендуется вождение транспортных средств. При этом в Правилах дорожного движения (пункт 2.7) сказано, что нельзя управлять автомобилем под воздействием лекарств, ухудшающих реакцию и внимание. Нарушение грозит лишением прав и штрафом 30 тысяч рублей.

- Антигистаминные препараты 1-го поколения (супрастин, кларитин, тавегил) действительно могут давать побочные эффекты, нежелательные для автоводителей. Поэтому мы рекомендуем воздержаться от вождения пациентам после приема таких лекарств, - пояснил «КП» директор Научно-клинического консультативного центра аллергологии и иммунологии, профессор, доктор медицинских наук, врач-аллерголог Юрий Смолкин. - В то же время доказано, что антигистаминные препараты 2-го поколения не вызывают сонливости и нарушения концентрации внимания. С медицинской точки зрения эти препараты не представляют риска для управления автомобилем. К числу таких лекарств относятся эриус, кестин, зодак. Напомню, что в любом случае обязательна консультация врача, поскольку есть противопоказания и препараты подбираются, исходя из состояния организма.

КСТАТИ

В Интернете есть сайты с календарями цветения растений, чаще всего вызывающих аллергию, с распределением по месяцам и регионам России. Среди самых популярных ресурсов - allergy-center.ru, proallergen.ru, pollen.club.

ИСТОЧНИК KP.RU

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