Джорджина Родригес рассказала о знакомстве с Криштиану Роналду

Эксперты фешн-индустрии считают, что со своей красивой внешностью Джорджина Родригес и так стала бы моделью, но после того, как она закрутила роман с Криштиану Роналду и родила ему дочь, предложить ей контракт на рекламу бельевого бренда, как говорится, сам бог велел. Поэтому после первых же съемок новой компании красавица- испанка дала большое интервью итальянскому Elle. В нем невеста футболиста впервые рассказала о том, как состоялось их знакомство. По словам Джорджины, это была любовь с первого взгляда.

"Первая встреча с Роналду состоялась в бутике Gucci, где я работала консультантом. Через несколько дней мы вновь увиделись на другом мероприятии бренда... Там мы смогли пообщаться в расслабленной атмосфере, вдали от рабочей обстановки... Для каждого из нас это была любовь с первого взгляда", - заявила красавица.

Напомним, впервые о романе Роналду и Родригес заговорили в декабре 2016 года, когда пару заметили во время футбольного матча "Реала" с "Депортиво". Позже они появились вместе в одном из модных салонов Мадрида и в парижском Диснейленде. В конце весны появились слухи о беременности Джорджины, которые позже подтвердил сам Роналду и фотографии папарацци. 12 ноября 2017 года Криштиану Роналду стал отцом в четвертый раз. Джорджина Родригес подарила ему дочь: малышка получила имя Алана Мартина, как и планировалось.