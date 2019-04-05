Годовалую дочь звезды шоу «Дом-2» мучили в больнице

Недавно звезда «Дом-2» Анастасия Лисовая рассказала об испорченном отдыхе в Таиланде. Участница телестройки решила вместе с супругом и годовалом ребенке провести зиму в тепле, однако, одна за другой неприятности стали преследовать пару.Сначала на вилле Лисовой случился пожар, а потом с высокой температурой пришлось вести в больницу ребенка. . Обследование Мирославы вызвало негодование у экс-участницы популярного реалити-шоу.

«Миру хотели окунуть в огромный таз с ледяной водой, типа, сбросить температуру, — рассказала молодая мама. — Я, естественно, отказалась, после чего медсестра бегала за Мирой с мокрым полотенцем, хотя температуру уже сбили».

Лисова была возмущена и тем, что как медперсонал мучил ребенка, пока брал у нее анализы. «Я просто орала и визжала вместе с Мирославой, — продолжила Настя. — Медсестра уколола во внешнюю ладонь Миры огромную, далеко не детскую, иголку и не могла найти вену. Оказывается, в Таиланде кровь берут только таким образом. Потом ей засунули ей огромный ерш в нос, без всяких признаков простуды. Просто для анализа. Мы в шоке. Никто ничего нам не объяснил».

anastasiyalisova7 А ну ка похудей-ка!!!

Подписчики же вместо того, чтобы поддержать молодую маму в этой стрессовой ситуации заявили, что надо было пять раза подумать прежде чем брать такого маленького ребенка с собой в путешествие.

«Многие квалифицированные педиатры вообще не рекомендуют лететь с малышами в грязную Азию, — там можно подхватить все, что угодно. Есть и другие, более чистые и безопасные страны», — высказались подписчики.