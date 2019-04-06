Пранкер Лексус поговорит со спикером Русской православной церкви

Пранкер Лексус (в миру Алексей Столяров) не скрывает своих атеистических взглядов, однако и со священниками общается, и на Святой Земле бывает. А вот сейчас пригласил в родной Екатеринбург официального спикера Русской православной церкви, профессора МГИМО Владимира Легойду.

Гость встретится с общественностью столицы Урала 7 апреля - именно в этот день там намечается очередная протестная акция против восстановления разрушенного большевиками храма святой Екатерины близ Ельцин-центра.

-Мы хотели бы предоставить возможность горожанам узнать позицию церкви по этому вопросу. Ведь обе стороны должны слышать друг друга. И РПЦ в этом случае говорит о своей готовности, - рассказал Лексус "Комсомолке".

Встреча с главой Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ пройдет в формате свободной дискуссии, так что любой из участников сможет задать вопрос. А пранкер выступит на сей раз в роли ведущего.

- Владимир Романович, а вы общаться с пранкерами не боитесь, хоть и не по телефону? - спросила "Комсомолка" Владимира Легойду.

- Пранкеров бояться - в Екатеринбург не ездить. Так что не боюсь - тем более, талантливых, - отметил он. - А говорить будем в первую очередь о том, что интересно людям, которые прийдут на встречу. Мне лично всегда интереснее говорить не о тех темах, что попадают в топ новостей, а о тех, что касаются сущности человека и главного в жизни.

ГДЕ И КОГДА

Встреча в рамках проекта "Прямая линия" пройдет на площадке музея "Россия - моя история" по адресу: ул. Народной воли, дом 49.

Вход свободный. Начало в 14.00.

Регистрация на мероприятие по ссылке.