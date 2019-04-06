"Ливерпуль" добился волевой победы 3:1 и вышел в лидеры Премьер-Лиги, у Салаха забитый гол

Футболисты "Ливерпуля" добились волевой победы в матче 33 тура чемпионата Англии в Премьер-Лиге. Они играли на выезде против "Саутгемптона" и взяли верх со счетом 3:1.

Счет в поединке был открыт на 9-й минуте встречи. У хозяев поля отличился форвард Шейн Лонг, забивший с передачи Пьер-Эмиля Хейберга. Этот гол стал пятитысячным пропущенным "Ливерпулем" мячом в чемпионатах Англии. Но уже на 36-й минуте "Ливерпуль" забил ответный мяч усилиями Наби Кейты. На 80-й минуте наконец-то отличился лидер атак "Ливерпуля" Мохамед Салах. Для него этот мяч стал 50-м за "Ливер" и первым после восьми игр без голов. Ну а точку в поединке поставил на 86-й минуте с паса Фирмино Джордан Хендерсон, который до этого сам отдал пас Мо Салаху.

В этом сезоне "Ливерпуль" уже не первый раз спасает матчи, по ходу которых уступает в счете. Они - самая волевая команда английского первенства, набравшие в таких играх 16 очков.

Эта победа позволила "Ливерпулю" подняться вновь на первое место в турнирной таблице с 82 очками. Однако же у "Манчестер Сити", который идет следом - игра в запасе и на 2 балла меньше. "Саутгемптон" остался на 16-й позиции в турнирной таблице Премер-Лиги с 33 очками.

После матча главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сказал:

- Мы показали игру не топ-уровня, речь идет о борьбе. Все хотят, чтобы мы играли, как «Манчестер Сити», мы не можем этого сделать, потому что играем в свой собственный футбол. Сейчас у нас 82 очка, это очень много в этой сумасшедшей лиге. Я действительно горжусь. Это невероятно. Это трудный год для всех. Нужно набрать 70-75 очков для попадания в Лигу чемпионов и больше 90 для борьбы за титул. Мы в гонке, и это здорово.

14 апреля в матче следующего тура "Ливерпуль" сыграет против "Челси".