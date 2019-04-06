Россиянин Артемий Панарин из "Коламбуса" назван первой звездой дня в НХЛ

Сразу два русских хоккеиста вошли в тройку лучших игроков очередного дня в Национальной хоккейной Лиги. Форвард Артемий Панарин из "Коламбуса" - лучший игрок по версии НХЛ после его уверенной игры против "Рейнджерс". Команда россиянина выиграла со счетом 3:2 по буллитам у клуба из Нью-Йорка. На счету Панарина - заброшенная шайба и победный послематчевый буллит. Именно после этой победы "Коламбус" обеспечил себе гарантированное место в плей-офф Кубка Стэнли.

Еще один русский легионер "Коламбуса" вратарь Сергей Бобровский - третья звезда очередного игрового дня в Лиге. Он в поединке против "Рейнджерс" отразил 25 бросков из 27 по своим воротам. И помог клубу выиграть 3:2 у команды из Нью-Йорка.

Вторая звезда игрового дня, между двумя русскими - американец Патрик Кейн из "Чикаго". В домашней встрече против "Далласа" чикагцы победили со счетом 6:1, а Кейн забросил две шайбы в ворота соперников.

Стоит отметить, что последней, 16-й командой, в Кубке Стэнли стал как раз "Коламбус Блю Джекетс". И таким образом стали известны все команды плей-офф. Однако же точные пары плей-офф еще не определены.

Список участников плей-офф Кубка Стэнли таков:

Восточная конференция:

"Тампа Бэй Лайтнинг",

"Бостон Брюинз",

действующий обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз",

"Нью-Йорк Айлендерс",

"Торонто Мейпл Лифс",

"Питтсбург Пингвинз",

"Каролина Харрикейнз",

"Коламбус Блю Джекетс".

Западная конференция:

"Калгари Флэймз",

"Сан-Хосе Шаркс",

"Нэшвилл Предаторз",

"Виннипег Джетс",

"Сент-Луис Блюз",

"Вегас Голден Найтс",

"Даллас Старз"

"Колорадо Эвеланш".