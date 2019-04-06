Россиянин Артемий Панарин из "Коламбуса" назван первой звездой дня в НХЛ
Сразу два русских хоккеиста вошли в тройку лучших игроков очередного дня в Национальной хоккейной Лиги. Форвард Артемий Панарин из "Коламбуса" - лучший игрок по версии НХЛ после его уверенной игры против "Рейнджерс". Команда россиянина выиграла со счетом 3:2 по буллитам у клуба из Нью-Йорка. На счету Панарина - заброшенная шайба и победный послематчевый буллит. Именно после этой победы "Коламбус" обеспечил себе гарантированное место в плей-офф Кубка Стэнли.
Еще один русский легионер "Коламбуса" вратарь Сергей Бобровский - третья звезда очередного игрового дня в Лиге. Он в поединке против "Рейнджерс" отразил 25 бросков из 27 по своим воротам. И помог клубу выиграть 3:2 у команды из Нью-Йорка.
Вторая звезда игрового дня, между двумя русскими - американец Патрик Кейн из "Чикаго". В домашней встрече против "Далласа" чикагцы победили со счетом 6:1, а Кейн забросил две шайбы в ворота соперников.
Стоит отметить, что последней, 16-й командой, в Кубке Стэнли стал как раз "Коламбус Блю Джекетс". И таким образом стали известны все команды плей-офф. Однако же точные пары плей-офф еще не определены.
Список участников плей-офф Кубка Стэнли таков:
Восточная конференция:
"Тампа Бэй Лайтнинг",
"Бостон Брюинз",
действующий обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз",
"Нью-Йорк Айлендерс",
"Торонто Мейпл Лифс",
"Питтсбург Пингвинз",
"Каролина Харрикейнз",
"Коламбус Блю Джекетс".
Западная конференция:
"Калгари Флэймз",
"Сан-Хосе Шаркс",
"Нэшвилл Предаторз",
"Виннипег Джетс",
"Сент-Луис Блюз",
"Вегас Голден Найтс",
"Даллас Старз"
"Колорадо Эвеланш".
ИСТОЧНИК KP.RU