73-летний израильтянин Исаак Хайик стал самым старым футболистом в истории

В истории футбола - новый рекорд. 73-летний израильтянин Исаак Хайик - самый возрастной в истории футбола игрок. Он вышел в официальной игре одной из низших лиг чемпионата Израиля за свою команду "Ирони Йегуда".

Хайик превзошел на 20 лет достижение Роберта Кармоны, который 4 года назад сыграл в официальной встрече в возрасте 53 лет. При это, Хайик через неделю отпразднует 74-летие.

Команда самого старого в мире футболиста проиграла со счетом 1:5.Фото: REUTERS

Стоит отметить, что Хайик получил официальный приз от Книги рекордов Гиннесса после встречи, которую его команда проиграла со счетом 1:5. "Ирони Йегуда" играла против клуба "Маккаби Рамат Ган".

Новый рекордсмен Исаак Хайик родился в Ираке.Фото: REUTERS

Новый рекордсмен Исаак Хайик родился в Ираке. Но в середине прошлого века переехал вместе с семьей иракских евреев на постоянное место жительства в Израиль.