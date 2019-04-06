Жириновский: России нужны молодые профессионалы!

Посмотрите, у нас есть губернаторы 30-летние – Ямал, а до этого Калининградская область. Поэтому возраст здесь приблизительно тот же самый – это хорошо. Давайте их выдвигать. Я бы вообще снял ограничения для губернаторов – а почему человек в 29 лет не может быть губернатором? Вот в 60 кто-то губернатор и толку от него мало.

Мы первые сделали ставку на молодежь, в масштабах всей страны – сегодня средний возраст депутатов фракции ЛДПР 37 лет. А все остальные и 60, и 70 лет. Мы это делаем специально. Василий Власов наш - самый молодой депутат парламента в мире!. Когда он был избран – ему был 21 год, сейчас прошло два года – ему 23. Он уже всю страну объехал, бывал за границей. Он энергичный, работает каждый день. С возрастом людям становится тяжело быть легкими на подъем. А молодые не спрашивают – надо и поехал уже. А других я уговариваю 3-4 месяца – надо поехать, надо быть там, где твои избиратели, что ты сидишь в Москве!

Фото: Пресс-служба ЛДПР.

Поэтому ставка на молодежь абсолютно объективна.

Конечно, их нужно учить.

Мы уже много лет как готовим специалистов. В этом году исполняется 20 лет Институту мировых цивилизаций (ИМЦ). Я там читаю лекции, и другие представители ЛДПР тоже. Люди получают настоящее политическое образование – этого нет ни в одном другом вузе страны.

Приглашаю всех, кто хочет учиться, приезжайте в Москву – дадим общежитие и ходите на лекции.

Я с радостью смотрю на конкурс “Лидеры России”. Почему раньше не делали? При советской власти, при Ельцине? Даже при Путине это только второй раз делается. Надо талантливых людей по всей стране выявить и поставить на ключевые посты – и сразу все пойдет отлично.

Партийная принадлежность не так сильно важна. Если во многих регионах появится многопартийная администрация – власть станет чище.

Взять нашего губернатора в Смоленской области Алексея Островского – ни одного замечания от правоохранительных органов за семь лет! Нет ни одного случая коррупции на губернаторском уровне!

Владимир Сипягин во Владимирской области – мы из него сделаем лучшего губернатора нашей страны. Предлагаею направить победителей конкурса “Лидеры России”, тех, кто захочет, конечно, во Владимирскую область - они получат должности замгубернаторов, начальников департаментов – и пусть работают.

Почему всё чаще и чаще на региональных выборах побеждают кандидаты от ЛДПР? Да потому что мы не являемся радикальной партией. Мы все разумные предложения поддерживаем. Поэтому избиратели видят, что если не хотите представителя партии власти – давайте, вот есть спокойная вразумительная патриотическая партия ЛДПР.

Поэтому я считаю, что надо двигаться вперед и больше продвигать молодёжь. Пришло новое поколение управленцев, пусть работают!