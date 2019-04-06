У входа в полицейский участок в Балашихе нашли самодельное взрывное устройство

Днем в субботу, 6 апреля, аноним по телефону полиции сообщил о бомбе, которая якобы заложена в полицейском участке города Балашихи Московской области. Сначала решили, что это очередной телефонный террорист. Но оказалось, что у здания на улице Ленина действительно есть нечто, очень похожее на взрывное устройство. По тревоге были эвакуированы все сотрудники, территорию вокруг оцепили. Более двух часов на месте работали саперы. Существовала реальная угроза взрыва.

- Это металлическое ведро, в котором, предположительно находится аммиачная селитра. С помощью проводов к нему присоединен мобильный телефон. Однако пока непонятно – это действующее самодельное взрывное устройство, или просто муляж, - сообщили «КП» собственные источники в правоохранительных органах.

Подозрительная бочка с проводами и мобильником, которую обнаружили рядом с отделом полиции в Балашихе.

Как удалось выяснить «КП», около пяти часов вечера подозрительный предмет был вывезен на полигон для дальнейшей утилизации. Сейчас сотрудники полиции изучают записи камер видеонаблюдения и пытаются выяснить, кто же оставил им этот "подарок". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.