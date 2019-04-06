"Соревнование жабы с гадюкой!": Хирург советует Порошенко и Зеленскому провериться на СПИД

Наблюдая за сдачей Петром Порошенко и Владимиром Зеленским анализов на алкоголь и наркотики, байкер Хирург (Александр Залдастанов) посоветовал им пройти еще некоторые процедуры. Попавший недавно в черные списки президента Украины лидер "Ночных волков" подозревает, что у кандидатов могут обнаружиться неприятные заболевания.

- Нас ждет соревнование жабы с гадюкой! Там все на уровне: сейчас алкоголь и допинг друг у друга ищут, а надо бы еще и на СПИД кровь сдать. Учитывая их неразборчивые связи, оба больны СПИДом, - сыронизировал он в беседе с "Комсомолкой".

А вот один диагноз украинской власти он (по профессии, кстати, врач) поставил уже без шуток.

- Очень заразная болезнь XXI века, - антисоветизм и русофобия, - констатирует Хирург. - Хотя на Украине она даже служит своего рода признаком интеллигентности или даже избранности. А что? Считали же в XIX веке, что сифилис обостряет талант и что без бледной спирохеты на Монмартре и делать нечего. Ну, а какова болезнь, таковы соревнования : кто больше в АТО пулеметчиц на бойню навербует, газа украдет и оставшихся монументов и могил с захоронениями осквернит и разрушит.

Он уверен, что практикуемый в Незалежной снос советских мемориалов обернется для страны большой бедой.

- Памятники за эти годы как живые деревья корнями вросли вглубь, к тем самым героям, над которыми они стоят. Их нельзя трогать. Воевать с памятниками - это все равно, что воевать с кладбищем. А кладбище невозможно победить, в нем лишь можно остаться навсегда. Эта война с монументами еще обернется бедой, потому что эти памятники - не просто куски бетона или бронзы. Это действие кощунственное. С такими вещами нельзя шутить. Красный флаг над Рейхстагом был как Пасхальное Воскресение, - заключает он.

Тем временем жители Украины предвкушают дебаты на стадионе и равзлекают себя интернет-мамами.

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