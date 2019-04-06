2019-04-06T18:41:50+03:00
Выборы президента Украины 2019

"Соревнование жабы с гадюкой!": Хирург советует Порошенко и Зеленскому провериться на СПИД

Лидер "Ночных волков" поставил кандидатам в президенты Украины свой диагноз
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
Поделиться:
Комментарии: comments5
Байкер Хирург (Александр Залдастанов)Байкер Хирург (Александр Залдастанов)Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Наблюдая за сдачей Петром Порошенко и Владимиром Зеленским анализов на алкоголь и наркотики, байкер Хирург (Александр Залдастанов) посоветовал им пройти еще некоторые процедуры. Попавший недавно в черные списки президента Украины лидер "Ночных волков" подозревает, что у кандидатов могут обнаружиться неприятные заболевания.

- Нас ждет соревнование жабы с гадюкой! Там все на уровне: сейчас алкоголь и допинг друг у друга ищут, а надо бы еще и на СПИД кровь сдать. Учитывая их неразборчивые связи, оба больны СПИДом, - сыронизировал он в беседе с "Комсомолкой".

А вот один диагноз украинской власти он (по профессии, кстати, врач) поставил уже без шуток.

- Очень заразная болезнь XXI века, - антисоветизм и русофобия, - констатирует Хирург. - Хотя на Украине она даже служит своего рода признаком интеллигентности или даже избранности. А что? Считали же в XIX веке, что сифилис обостряет талант и что без бледной спирохеты на Монмартре и делать нечего. Ну, а какова болезнь, таковы соревнования : кто больше в АТО пулеметчиц на бойню навербует, газа украдет и оставшихся монументов и могил с захоронениями осквернит и разрушит.

Он уверен, что практикуемый в Незалежной снос советских мемориалов обернется для страны большой бедой.

- Памятники за эти годы как живые деревья корнями вросли вглубь, к тем самым героям, над которыми они стоят. Их нельзя трогать. Воевать с памятниками - это все равно, что воевать с кладбищем. А кладбище невозможно победить, в нем лишь можно остаться навсегда. Эта война с монументами еще обернется бедой, потому что эти памятники - не просто куски бетона или бронзы. Это действие кощунственное. С такими вещами нельзя шутить. Красный флаг над Рейхстагом был как Пасхальное Воскресение, - заключает он.

Тем временем жители Украины предвкушают дебаты на стадионе и равзлекают себя интернет-мамами.

Ответственное планирование дебатов Фото: СОЦСЕТИ

Ответственное планирование дебатовФото: СОЦСЕТИ

Уже совсем скоро непримиримые политические соперники сойдутся во втором туре выборов Фото: СОЦСЕТИ

Уже совсем скоро непримиримые политические соперники сойдутся во втором туре выборовФото: СОЦСЕТИ

Лига дебатов Фото: СОЦСЕТИ

Лига дебатовФото: СОЦСЕТИ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Украине уже не выборы, а цирк с кровью

Зеленский и Порошенко продолжают шоу, в котором все меньше политики (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Елена ЧИНКОВА

 
Читайте также
Сергей Станкевич - о предстоящих дебатах на Украине: Порошенко на стадионе в Киеве может попасть в свой же капкан, который он поставил на Зеленского
Об этом известный политик, эксперт Фонда имени Собчака рассказал нашему обозревателю Александру Гамову в эфире Радио "Комсомольская правда"
Новости 24
Главы МИД "семерки" выступили против направления военных специалистов из России в Венесуэлу
Официальные итоги первого тура выборов на Украине объявят 7 апреля
Лукашенко наградил Матвиенко орденом за развитие сотрудничества между странами
В Домодедово задержали рейс в Токио из-за сообщения о минировании
Ассанж потребовал от Швеции около миллиона долларов за судебные издержки
Медведев: необходимости корректировки Конституции нет
Матч Спартак - ЦСКА: Жиго и Глушаков выйдут в стартовом составе хозяев
Матч Спартак - ЦСКА: Федор Чалов выйдет в атаке армейцев на дерби со "Спартаком"
Эксперт прокомментировал решение суда о незаконном переименовании канонической церкви на Украине
Захарова ответила на угрозы Климкина о компенсациях за «века оккупации»
В Госдуме рассказали, почему рэпера Face не взяли в армию
В армии под командованием Хафтара заявили о полном контроле над аэропортом Триполи
В иранском парламенте заявили, что армию США могут приравнять к ИГ*
Москвичам советуют не брать в руки ежей после зимней спячки
Бывшему замминистра культуры Пирумову предъявили обвинение в организации преступного сообщества
Истребитель F-16 подстрелил сам себя в Нидерландах
В МГУ посоветовали еще 40 лет не вносить в словари "блогерку" и "редакторку"
Мамаев ради игры в футбол будет сидеть в 12-местной камере