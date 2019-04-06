Обзор матча Спартак – ЦСКА 6 апреля 2019: счет, голы, статистика игроков

Главной игрой 22 тура чемпионата России в субботу 6 апреля стала битва "Спартака" и ЦСКА на домашней арене "красно-белых". Команды перед встречей в турнирной таблице разделяло одно очко и одна позиция. Накануне встречи царил небывалый ажиотаж - все выпущенные в продажу билеты были раскуплены за сутки до стартового свистка встречи. И по дороге на арену можно было увидеть много самодельных объявлений о просьбе лишнего билета за любые деньги.

Стартовые 45 минут встречи на домашней арене "Спартака" прошли под тотальную диктовку хозяев поля. И у команды Олега Кононова было немало шансов забить не то что один, а хотя бы два-три гола в ворота Игоря Акинфеева. Но в моменте с Зе Луишем случилась непонятная пауза и форвард хозяев поля, стоя у пустых ворот, просто не попал по мячу. А затем уже Лоренсо Мельгарехо при выходе один на один с Акинфеевым практически забил, но вратарь ЦСКА подставил удачно руку, мяч замедлил скорость движения и защитник армейцев Бекао вынес "с ленточки". Итог первого тайма - 0:0.

Казалось, что вот уж после перерыва "Спартак" просто раздавит гостей. Но не тут-то было! На 42-й секунде после перерыва у хозяев возникает неожиданный провал в обороне и Сигурдссон выводит ЦСКА вперед. Проходит еще 8 минут и тот же исландец после подачи Марио Фернандеса забивает второй гол! 2-0. И после этого, кажется, исход матча был предрешен.

Когда же счет стал 2-0, а "Спартак" провел три замены, в том числе и сменил вратаря, то на фан-секторе ЦСКА и вовсе появился издевательский баннер: "Забудьте про свое чемпионство".

"Спартак" проиграл важный для себя матч и остался при 36 очках на 5 месте в турнирной таблице Премьер-Лиги. ЦСКА - третий, у команды Виктора Ганчаренко 40 баллов после 22 игр сезона.

СТАТИСТИКА МАТЧА СПАРТАК - ЦСКА

Спартак - ЦСКА 0:2

Спартак – Селихов (Максименко, 68), Рассказов, Айртон, Жиго, Джикия, Ханни, Зобнин, Мельгарехо (Мелкадзе, 62), Глушаков (Гулиев, 63), Луис Адриано, Зе Луиш.

ЦСКА – Акинфеев, Родриго Бекао, Набабкин, Щенников, Дивеев, Обляков, Ахметов (Бистрович, 78), Влашич, Сигурдссон (Ефремов, 90), Фернандес, Чалов (Бийол, 90).

Голы: Сигурдссон (46), Сигурдссон (55).

Предупреждения: Родриго Бекао (49), Ахметов (52), Гулиев (63), Джикия (73).