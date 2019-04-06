2019-04-06T21:16:27+03:00
Спорт

Главный тренер ЦСКА поведал о том, что сказал команде в перерыве матча со "Спартаком"

Сразу же после возобновления игры армейцы забили гол и предрешили исход поединка
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Виктор Ганчаренко, главный тренер ЦСКА.Виктор Ганчаренко, главный тренер ЦСКА.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Футболисты ЦСКА добились победы со счетом 2:0 над "Спартаком" в главной игре 22 тура чемпионата России. Благодаря этому был "сброшен" со своей спины опасный конкурент. Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко после игры на пресс-конференции поделился впечатлениями от встречи.

- По матчу что думаете.

- Мы все ждали эту игру, был высокий ажиотаж. Хорошая игра была как в исполнении одной, так и другой команды. И в такой игре фортуна может качнуться в обе стороны. Мы находили силы подняться и проводить хорошие атаки.

- Готовясь к этому матчу, какая сторона у "Спартака" была сильная?

- Для меня как для тренера было понятно как "Спартак" будет атаковать. И важно, что они знают что делают, когда теряют мяч. Мы понимали, как надо обороняться против "Спартака". Надо было пользоваться просто теми слабостями, которые были у "Спартака".

- Откуда же тогда два выхода один на один?

- Давайте понимать, что "Спартак" команда высокого уровня. И надо понимать, что перед своими болельщиками они будут атаковать. И жарко будет у тех и у других ворот.

- Ваша команда сделала результат в первую минуту второго тайма. Что сказали в перерыве?

- Тут было сказано то, что мы говорили до игры. Мы должны были вернуть быстро мяч при потере и не думать, что мы сядем глубоко в оборону. И был акцент на игре в обороне и сохранении мяча под давлением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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